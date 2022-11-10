有史以來最安全的VOLVO VOLVO全新世代旗艦休旅EX90全球首發

預計2030年成為純電動汽車品牌！VOLVO持續在明確的電動化策略上精進。結合領先車壇的安全感測科技、攜手眾多科技先驅打造核心運算系統、致力環境永續的創新材質與綠能生態系、持續向駕駛學習的情境式用戶體驗設計，並且秉持源自斯堪地那維亞以人為本的設計思維，11月9日，VOLVO正式向全球車壇展示有史以來最安全的全新世代旗艦電動休旅-VOLVO EX90。

VOLVO全球執行長Jim Rowan表示：「Volvo EX90純電血統交乘科技優化，是首輛真正由軟體定義的VOLVO。其單次充電行駛里程可達600公里，並可與家中或其他電子設備互聯，EX90完美展現未來VOLVO有關安全、環境永續、設計、個人化等願景。」

全新EX90搭載VOLVO獨家開發軟體與演算法，並攜手科技先驅人工智能平台 Xavier與Orin、Qualcomm高通高效處理器，未來透過定期遠端更新，EX90將更像是一部人工智慧超級電腦！圖/業者提供

EX90搭載了市場上最先進感測科技，運用LiDAR光達系統同時整合光達、5雷達、8攝影機和16個超音波感測器，並具VOLVO獨家開發演算法加乘NVIDIA DRIVE高效能運算能力，同時導入備援系統，為駕駛創造360度的3D安全防護罩；EX90從車內外安全感測、資訊娛樂到充電管理一應俱全，未來透過定期遠端更新，EX90將不僅是一輛新車，更是一部人工智慧超級電腦！

全新EX90車載資訊娛樂系統也將導入更覺化且將持續與駕駛使用習慣學習的情境式用戶體驗，並同步結合數位鑰匙、5G服務、Google車載資訊娛樂系統；內裝跳脫傳統對奢華的想像，採用多種環境友善的創新材質及通過Nativa、FSC森林管理委員會認證的用料，用已詮釋斯堪地那維亞美學。此外，全新的EX90係以全新平台SPA 2打造，具111 kWh電池組與兩具永磁馬達，擁有380kw(517hp)、910Nm最大輸出，可以在30分鐘內能將電量從10%充至80%！