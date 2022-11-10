將捷金鬱金香酒店 推除夕圍爐 年節桌菜

疫情趨緩、國境解封，加上明年春節連假長達10天，新北淡水「將捷金鬱金香酒店」分別推出除夕圍爐、春節團聚與外帶年菜專案，不論是與親友團聚品嘗豐盛美饌，抑或全家輕鬆在家享用星級美味年菜，都能歡喜豐足迎兔年，2022/12/31前早鳥完成訂付，每桌贈送星級主廚手工製作而成的「好彩頭港式蘿蔔糕」乙條。

好久沒有與親友年節團聚，將捷金鬱金香酒店推出 「玉兔迎春」除夕10人圍爐桌菜$18,800+10%，針對中小家庭除夕圍爐，宴會廳特別開賣6人桌菜，每桌$12,800+10%，推出不到兩周預訂接近滿額！ 依循往年以將捷迎賓八珍碟拼盤開啟圍爐饗宴，精緻主菜包含花膠干貝佛跳牆、波龍香蒜天使麵、彩虹咖啡戰斧豬、豆撈秘製龍虎斑、金沙大蝦糯米飯、雪蛤鮮蔘燉土雞等美饌佳餚，每桌贈送精選紅酒乙瓶以及果汁無限暢飲，除夕夜當日宴會廳及貝殼廳２廳，皆規劃有樂手LIVE演唱、財神爺迎春報喜，讓顧客們在熱鬧歡樂的年節氛圍中盡享闔家歡聚食光。此外，初一至初六春節團聚10人桌菜$12,800+10%、6人桌菜$8,800+10%，包含金湯芙蓉海皇羹、松露原味大鮑魚、豆撈秘製鮮黃魚等共十道美饌佳餚，以及精緻甜點鮮果輪番上桌 。12/31前早鳥完成訂付，每桌贈送「好彩頭港式蘿蔔糕」乙條，桌席有限，預約專線：02-2620-3968 。

年菜外帶部分，去年推出後獲得顧客口碑好評推薦，今年十月中更榮獲年代38台「美味So Much」外帶年菜佳賞肯定，分別於 小年夜及除夕當日，提供年菜常溫自取外帶服務，主推中小家庭5人份年菜組合$6,888專案，內含將捷五福大拼盤、鮑魚干貝佛跳牆、金蒜扇貝天使麵、糖醋五彩丁鮮魚、慢熬筍絲滷蹄膀、雙腸時蔬拌菜飯、鮮參蟲草燉雞腿，在家就可以品嘗星級主廚料理，輕鬆滿足全家味蕾。 訂購日期：即日起至2023/1/15止，取貨時間為上午10:00-11:00、下午15:00-16:00，訂購專線：02-2620-3968。

針對想品嘗西式料理歡度年節的顧客，則可選擇位於酒店三樓「河畔餐廳」， 除夕到大年初六（1/21~1/27）採全自助餐供應，除夕當日晚餐時段每位$1,680+10%，其餘用餐時段每位$1,380+10%，0-5歲以下免收費，6-11歲兒童則以成人半價+10%計費，訂位專線：02-2626-9970 。

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將捷金鬱金香酒店官網>>http://www.goldentulip-fabhotel.com.tw/

滬尾藝文休閒園區官網>>https://www.fabmall.com.tw/