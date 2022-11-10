水上明月海景旅店 榮獲花蓮縣友善特色旅館認證總分第一

由花蓮縣政府主辦的友善特色旅宿認證，水上明月獲得旅館業總分第一，且同時獲得4項國際認證肯定，經過4個月的密集評鑑，審視超過1000多項的評鑑標準，獲得「ISQM國際服務品質認證」、「ISFE高齡親善環境認證、「FTH友善運動賽事旅宿認證」及「KLS親善LongStay旅宿認證」，證明水上明月要帶給旅客最極致的舒適體驗。所有的服務流程我們會用自信且貼心的方式來分享，期盼帶給旅客的獨特感受。我們不斷的努力，希望帶給所有到HotelMoon水上明月的旅客有著美好且幸福的住宿體驗和回憶。

花蓮縣政府針對項目說明，「ISQM國際服務品質認證」與「ISFE高齡親善環境認證」此二項認證，皆依循ISQM國際服務品質管理系統要求來制訂評核標準，並採取CSIM神秘客服務稽核調查制度與現場資料查核之雙重審查機制，通過審核後即頒發證書以茲勉勵。「ISQM國際服務品質認證」之旅館業審核項目多達600題以上，其中不乏觀光局星級評鑑查核題目，審核重點則包括環境空間維護、任務作業流程、人員服務禮儀應對、行銷運作、內部管理、教育訓練、管理制度及風險管控。「ISFE高齡親善環境認證」之審核重點為業者必須達到戶外設施、指標系統、照明系統、空間動線、噪音、醫療防護、電網資訊、傢俱材質、衛浴設施等一系列友善高齡者的標準。

25間風格多樣的海景套房，各自具有專屬的美景、色彩、風格、家俱、頂級寬庭寢具及備品，房內英國Dyson整髮器、美國席夢思夢幻床墊及巴黎羅浮宮酒店也提供的Fragonard香氛備品，電視娛樂系統提供電視頻道、免費的電影及youtube可讓貴賓觀賞，海景客房都最高品質配置了MITSUBISHI三菱冷暖氣，甚至在浴室內都配置了冷暖風機、日本TOTO智慧馬桶，頂級按摩浴缸，能夠舒適的泡澡，放鬆身心。

旅店提供了早餐，下午茶和晚餐，旅店三樓的海景餐廳享用，彷彿置身於海岸旁的花棚下用餐，自然的岩石與花卉、星空的彩繪，香甜美味的蔬果，鮮味十足的海魚, 香盛的牛排及土雞。器皿更使用波蘭手工陶瓷杯與盤，感受味覺與視覺的完美饗宴。用心烹調的套餐料理，讓來到旅店的貴賓，在優雅的環境中，舒適的想用美食，精心點選的食材，特別的跨界美食，都希望讓旅客有飽飽的幸褔體驗。

陽台窗外望去只有山脈、海洋、和漁船，宛如風景平信片般的窗外景色，旅客都可以在旅店的各處中細細感受太平洋海灣的美麗風景，尤其是在七星潭最高的頂樓的星空咖啡吧及海洋天際SPA，觀賞清水斷崖的雄偉山脈與峭壁，天氣晴朗怡人的藍色大海及雨天時的壯麗波滔，都是入住旅店的專屬體驗。在海灣旁的HotelMoon水上明月住宿，漫步旅店周邊、體驗海灣壯麗與太平洋海灣不可思議的貼近，享受海洋的絕美景致，聽聽海濤的澎派和微浪時鵝軟石獨特的滾動聲，一切盡是如此的自然與撫慰我們平時工作疲憊身心。奢華，就是一種極緻舒適！

Luxury, a kind of perfect comfort！

奢華響宴一泊三食享樂專案

平日16888~23800元起/每房。

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