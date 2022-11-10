天貓淘寶海外推「超級買家」計畫

聚焦回饋忠誠用戶 持續創造平台業務價值

天貓雙11全球狂歡季邁入第十四年，持續以技術創新和用戶權益強化提升消費者體驗，為消費者帶來前所未有的購物體驗的同時，也為商家持續提升用戶忠誠度。據天貓淘寶海外台灣調查，截至2022年9月，用戶商品挑選滿意度提升至40%、用戶滿意度上升16%。而一年一度的天貓雙11盛會正是驗證消費者體驗投入成果的最佳時機，天貓淘寶海外台灣站今年推出的「超級買家」計畫正是這個理念的最佳實踐。

天貓淘寶海外台灣站於今年雙11期間推出「消費者體驗計劃2.0」持續升級物流體驗、售後服務與權益優惠，致力為消費者打造最佳購物旅程。更進一步針對忠實用戶打造專屬權益，除「集運優選」推薦跨境家具優質集運商外，「超級買家」計畫更能滿足高採購頻率、高客單價用戶的需求。天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟觀察：「台灣有許多回購頻率多次與消費金額較高的忠實用戶，採購行為與一般消費者少量多樣的慣性不同。因此推出『超級買家』計畫，由平台定向邀請用戶開通相關專屬服務。」

「超級買家」計畫回饋忠實用戶，持續創造平台長期業務價值，用更細緻的差異化服務提高用戶忠誠度，滿足各種小眾、細分化的消費趨勢，是天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟認為除了促銷能持續吸引用戶回訪的重要因素。

針對超級買家族群所推出的專屬權益，包含最高50%購物回饋金的返利購物專區，以及同款商品最低價主動搜尋與推薦、熱銷趨勢商品選單等助用戶輕鬆掌握時下潮流，另有專屬隱藏版優惠、時效內價格追蹤、超級買家售後專屬客服等。後續更計畫進一步結合官方物流和新推出的「集運優選」差異化及深化服務，讓忠實用戶輕鬆用最划算價格、最有效率流程，享受最便捷的線上購物服務。

天貓淘寶海外台灣站針對「物流」和「價格」兩項消費者跨境購物最大需求痛點靈活調整，幫助消費者做出最符合效益的購物決策。透過強化超級買家權益，持續擴大平台消費生態圈，致力讓消費者享受最佳購物旅程、帶動商家與物流服務模式再進化，為平台帶來全新面貌。