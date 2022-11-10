高CP值保健網站iHerb旋風回歸

台灣限定全站七五折優惠!再享1800免運

台灣國門於10月大解禁，國人等不及「報復性」旅遊，但在疫情與流感的雙重肆虐下，民眾為了安心出遊同時提升自己的免疫力，更注重保健與保養，紛紛開始關注各類保健美容品，適逢季節轉換，身體健康更受到考驗，如何在眾多保健食品中，買到高CP值、高品質的產品是關鍵。

美國知名保健品平台「iHerb」在去年11月底暫停台灣市場營運，消息一出，引發眾多網友哀號！有些通路的同款商品甚至與iHerb官網售價有著高達好幾倍的價差，讓消費者苦等終於在11月10日，iHerb正式宣佈除了全面恢復台灣市場營運外，更為了感謝台灣用戶過去一年的不離不棄，特別針對台灣開出全球最低的75折限定優惠回饋台灣用戶，並且經過iHerb團隊的努力重啟台灣市場的同時，新增了「全家便利商店」超商取貨的選項，讓消費者用最親切的價格，買到最熱門的正貨保健品，同時便利消費者取貨。

過去一年的不便與困擾 iHerb深感歉意並承諾優化各項服務，為了提供台灣用戶最佳的購物體驗，iHerb今年開始與韻達空快(ACS)合作，開出超低門檻免運方案，全站消費滿1800元即可享有免運宅配到家的好康。並且同步實現「全家便利商店」超商取貨的便利選項，平均5天即可收到商品，還針對訂單金額低於2000且過去半年少於6筆境外訂單的用戶，在收到商品後2-10個天自動將關稅退回原支付方式，iHerb也提醒用戶須於每筆訂單成立後儘速將個案委任書填寫完成提供給運輸商，以便清關及退稅過程順利進行。

iHerb正式宣佈重返台灣市場，並帶來全球最優惠的折扣感謝台灣消費者支持。圖/業者提供

長久以來，iHerb以平易近人的價格提供各類優質的保健食品、美容美妝、個人護理、運動營養，部分產品價格甚至比台灣市場價格便宜好幾倍，3萬多種優質商品，簡單易操作的購物平台，讓消費者輕鬆選購，而且還能買到許多台灣本地買不到或少見的實用好物由美國直送台灣。

即日起截至14日推出台灣限定優惠，享全場商品無門檻 75 折，1元即享折扣！結帳時輸入折扣碼 IHERBTW25，即可享受優惠，全新的網站體驗和好康優惠引起大量網友熱議，並且還針對符條件的訂單自動退稅，各種好康也讓民眾直呼“太便宜了！”。

iHerb提供3萬多種品項，豐富商品線讓消費者常常在網站上找好貨。圖/業者提供

其中人氣熱銷 iHerb自主品牌 California Gold Nutrition 加州黃金營養（簡稱CGN) 更引起民眾的高度興趣，有網友甚至表示：「一定要買爆它！」其實California Gold Nutrition 主打超高性價比，有多達兩百項經第三方科學實證的優質產品，尤其Omega 800醫級高濃縮魚油以高品質與超親民價格在台灣大受好評，豐富的產品線提供消費者完整的保健需求。也在此提醒，血拼之餘，選擇適合自己的產品才是最重要的，參考醫師或營養師的建議，並充分了解選購產品之內容成份，是否有相關認證標章，切勿盲目囤貨、不跟風購買才是健康的消費選擇。更多最新消息請上iHerb LINE官方帳號：@iherb_tw https://maac.io/1ReSD。 雙11優惠入口