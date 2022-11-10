大武山牧場獲「第31屆國家磐石獎」殊榮

享譽全台力拼最大單一蛋場「大武山牧場」11月8日，獲「第31屆國家磐石獎」殊榮，並由蔡英文總統親自頒獎，大武山牧場從成立的第一天就立志走不一樣的路，推出自有品牌，主打從源頭到產銷一條龍控管，透過科技與數據控管品質，在五星級牧場中孕育出光滑飽滿的國際級AA鮮蛋，將最優質的好蛋，送到每位消費者的餐桌上，並帶來畜牧產業的新契機！

大武山牧場總經理魏尚將早期合夥創立台禽，是台灣土雞契作龍頭，相較發展成熟的土雞產業，早年的台灣蛋雞產業其實相對鄰近的國家仍有成長空間，為尋找事業第二成長曲線，開始踏入蛋雞領域。蓋廠初期，走訪不同的國家考察雞舍、洗選等機器設備，也特別與國外團隊拜師學習。

大武山牧場用數據說話導入科技飼養，嚴控品質。

雞蛋之餘三餐看似稀鬆平常，卻又不可或缺，隨著近年消費食安意識抬頭，大武山牧場打自有品牌的原因，正是看到消費者的痛點與市場趨勢。從源頭到產銷一條龍控管，自行發展合作通路與品牌聲量建立，以國際認證的高品質AA級鮮蛋，成功打進各大通路與連鎖餐飲產業。

近年缺蛋議題受到許多關注，但其實扮演供應者的大武山牧場不但沒有減少產量，甚至供給量還穩定成長中。為確保生產品質，大武山牧場特選國興飼料的精準配方，並導入科技方法養雞，在2020年起與AWS及伊雲谷合作，將數據於雲端整合分析，同時透過Machine Learning（機器學習）、AI智慧農場等方式，提升飼養管理效率與產能預測，讓產蛋率維持在穩定的水準。大至從牧場環境的精準控管，小至特別讓雞隻聆聽莫札特音樂，堅持以最高標準檢視每一個環節，聘請專業獸醫團隊全天候照顧，並制定「大武山牧場完全管理辦法」，將流程標準化，從飼養、生產到洗選流程層層把關，為大武山牧場打下畜牧業數位轉型的成功基石。

大武山牧場營運長魏毓恆表示：「『追求每一顆蛋的完美』是我們員工心中的共同理念，更是對所有消費者、合作夥伴的約定！我們持續提升創新的牧場營運方式，透過行銷與業務上創新結合，以年輕活潑形象與消費者溝通，人事編制上也逐漸往年輕化發展，甚至與屏科大、嘉義大學等相關科系建教合作，吸引許多社會新鮮人加入。」

大武山牧場「追求每一顆蛋的完美」是所有員工心中的共同理念。

圖/大武山牧場提供

對大武山牧場而言，獲得國家磐石獎的肯定，是驗證了大武山牧場一直以來重視每一顆蛋、每一個細節的堅持，但唯有跳脫思維持續做「產業內的創新轉型」才是發揮企業更多潛在可能性的最佳解答。未來，大武山牧場也將投入更多心力在動物福利和永續發展及減碳計畫，為中小企業樹立典範，擴散成功經驗，除了當個提供優質好蛋的鮮蛋專家，也要當個替土地把關的鮮蛋專家！