耘野青耕 推廣名間鄉不同茶品風情

擁有生物科技的學術背景，耘野青耕負責人陳聖樺為土生土長的南投名間鄉茶農的小孩，對茶葉別具熱情的他放棄科技高薪返鄉務農，將理論結合實務，利用智慧茶園管理系統及自然農法，成功提升自家茶葉產量及品質。透過參加數位產業署創業歸故里競賽，希望藉由自有研發發酵製茶技術，協助名間鄕由四季春轉型為高利潤的小葉種紅茶，推廣不同茶品的魅力與風情。

極端氣候的異常現象衝擊農產品的生產，數位化及科技化己經是農業未來的趨勢，也是新世代農夫必修的課題。專職於茶葉種植與加工，學術論文專注於茶葉發酵製作技術，陳聖樺說，耘野青耕透過創新茶園自動化控管系統，將設施農業知識化及數位化，提升自家茶園的種植效率。同時結合自然農耕方法，藉自然系統的再生能力保養水土，減少化學肥料及農藥施用，提升作物品質，產出的茶菁不僅產量穩定，且品質安全，目前正規劃搭配自身特有的發酵製茶技術，發展小葉紅茶，以一條的商業模式，以自有品牌，將名間鄉特色茶品發揚光大。

「名間鄕最大的問題是沒有一個特色茶品，雖然盛產四季春，但四季春被定位為低價位的飲料茶，由於缺乏品牌，農民收益及效益都不夠好。」陳聖樺說，台灣紅茶需求量大，常供不應求，目前多半從國外進口，若能運用台灣茶葉產量高的南投縣名間鄉四季春茶作為原料，開發不同茶種的紅茶製品，不僅將能翻轉名間鄉四季春作為飲料茶的地位，亦能以國產取代進口。

透過參加競賽，耘野青耕由自身出發，串連在地種茶小農，以互利合作進行茶葉排程生產，定期定量提供通路商品質穩定的茶葉，並透過特殊加工技術將產品多樣化，提升四季春的經濟價值，搭配多元通路之開拓，增加在地茶產業的收益。