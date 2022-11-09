「青庭餐廳」林口店打造創意美味台菜 受到饕客喜愛

入秋微涼，又到了冬令進補的最佳季節，說到食補絕對少不了何首烏雞湯。位於行天宮附近，步行五分鐘的青庭餐廳端出的「何首烏雞燉甲魚湯」是店內招牌，亦是老饕們及部落客常去的餐廳。

「何首烏雞燉甲魚湯」使用數十種中藥材精心熬煮，費時六小時的細火慢燉，以何首烏雞湯的基底加入全身至寶，具有豐富膠原蛋白的甲魚熬煮而成，清香的藥膳湯頭搭配滑順的雞肉口感，令人讚不絕口。全新開幕的青庭餐廳林口店，採用復古時尚風格，全木質的設計氛圍，搭配宮廷圖騰點綴，與陶鍋補食相呼應，讓饕客能在舒適的空間享受美食。

藥燉羊肉爐及何首烏雞燉甲魚湯是店內招牌，是秋冬進補首選。圖／青庭餐廳提供

青庭餐廳創辦人林星羽表示，現在人生活、工作不易，有時因忙碌工作而常常忘記照顧自己的身體，因此希望開間餐廳，以親民價提供給民眾放鬆心情的場所，讓壓力大的上班族以美食進補，養身又養胃，再以創意的美味滿足消費的味蕾，因此創立「青庭」餐廳，青代表自然、新鮮等食材，宛如在庭院中放鬆心情享受美食，無論是家庭聚餐、好友聚會、同事小酌或情侶約會都非常合適，期望能帶給大眾美味、健康、輕鬆及補身補氣場所。

青庭台式創意料理中，還有許多熱銷料理，如古早味料理「馬祖燒肉」是林星羽赴馬祖友人家作客時品嘗後，感到相當驚艷。採用馬祖紅麴醃漬，外皮酥脆，肉汁中融入淡淡酒香，美味鮮嫩；愛吃臭豆腐的饕客，絕不可錯過這道「不是臭豆腐」私房料理，將豆皮炸至酥脆，淋上私房泰式醬汁，口感香酥脆滑，帶點泰式酸甜微辣，開胃不油膩；「剝皮辣椒烘蛋」也是一絕，愛吃辣的朋友可前來嘗鮮，黃金酥香的烘蛋，耐心的細火慢烘外觀呈現出金黃色，劃破蛋體，濃醇蛋汁帶著剝皮辣椒與紅辣椒緩緩滑出，椒香與蛋香慢慢滑入口中，真是視覺與味覺一大享受。

嫩煎馬頭魚外皮酥脆、魚肉鮮嫩，也是店內老客人必點菜色之一。圖／青庭餐廳提供

【青庭餐廳 何首烏 私房料理】

台北行天店地址：台北市中山區民權東路二段152巷五弄四號一樓

營業時間：11:00-22:00（周日公休）

電話：(02)2509-2890

林口中山店地址：新北市林口區中山路299號

營業時間：17:00-01:00 (周三公休)

電話：(02)2603-0909