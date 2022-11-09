全鋒事業聯手停車大聲公App 打造全方位停車服務

台灣最大停車App《停車大聲公》又有新創舉，此次聯手國內道路救援第一品牌TMS全鋒事業，為App用戶提供一鍵直達的道路救援呼叫服務。

停車大聲公App在宏碁智通經營之下，下載數已突破400萬，且獲App Store 4.8顆星高評分，是全台停車服務App的首選。讓所有車主輕鬆找到車位停好車，以信用卡或線上支付完成無感支付的體驗。而在便捷的停車繳費功能外，現在App內更加入「道路救援」的強大功能，讓車主可以用最短時間、最簡單的步驟一鍵呼叫「道路救援」。

透過停車大聲公APP的道路救援按鈕，車主可快速連結道路救援呼叫頁面並直接派單。圖／全鋒事業提供

打開《停車大聲公》App首頁地圖，點按左上角紅色圖示，即可快速連結到道路救援呼叫頁面，進入頁面首先看到完整服務內容與費用說明，點選同意後、車主就能進行拖吊通報。因考慮到車主在輸入資料時，可能是在戶外且陌生的環境，因此鍵入的欄位，大多提供點選或拍照的輸入形式，地點則可選擇Google地圖定位，讓車主能更迅速選取服務需求，整個流程可在幾分鐘內完成。相較過去須花時間上網查詢拖吊業者、或電話比價等步驟，不僅操作更直覺、更省時，公開透明的服務資訊也提供車主安心與保障。

除了呼叫拖吊流程進化之外，車主在等待救援過程中，還可透過相同按鈕，再度進入網頁查詢進度。正在進行的服務案件，會開啟該案件專屬地圖追蹤頁面，連入後車主即可看到當前拖吊車的位置，整個進度一目了然。 遇到突發狀況才需要道路救援，這時大多數車主心情不好、情緒也較緊張。若簡化呼叫流程、提供車輛位址，都能有效幫助車主緩和情緒，並且更快速調整後續行程。

停車大聲公APP進入頁面填寫案件資訊，即時傳送車輛故障位置，呼叫後可查詢拖吊車目前行進位置。圖／全鋒事業提供

全鋒事業為體貼用戶、為車主著想的心，與宏碁智通《停車大聲公》的理念不謀而合。全鋒事業總經理于蓓蒂表示：「道路救援是一項緊急服務，車主須每年檢視自己車輛的權益範圍，並且事先做好必要的登錄。若發現愛車並無足夠的拖吊里程，目前我們提供給《停車大聲公》用戶專案達50公里，且涵蓋一年的保障期，是車主非常實用的選擇。」

宏碁智通總經理游明豐認為，致力發展以人為本的智慧交通，以科技創新提供車主全方位的服務，是宏碁智通一貫的策略目標。此次與全鋒事業強強聯手，整合線上技術亮點與線下服務能量，共同為《停車大聲公》龐大用戶打造便利用車生活，未來更將結合會員訂閱方案，提供更多的福利及服務。