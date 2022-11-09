北投中繼市場正式亮相 推薦北投特色必逛亮點

北投市場中繼市場於今(9)日正式亮相且舉辦開幕儀式，自搬遷以來市場推出集點換購、百元福袋、滿額抽獎等活動，提供超過700個抽獎獎項回饋消費者，讓市場買氣強強滾，為北投中繼市場帶來更多人潮。

北投中繼市場自搬遷後實施二周試營運，讓攤商、消費者及居民們熟悉新市場環境，並針對各項軟硬體進行改善建議，優化後的北投中繼市場提供整潔舒適的購物環境，許多攤商也反應人潮比過去增加許多，業績也有所提升。

台北市長柯文哲致詞時表示，傳統市場是城市的縮影亦是文明進步的指標，而一個成功的市場，現代化管理、衛生安全、美學、文化等缺一不可，因此市場改建是必然。而改建期間勢必會有陣痛期，是為了提供市民更好的購物環境。歷經大龍、南門、環南、成功市場等改建成功案例，相信北投市場會令人耳目一新。

北投自治會會長吳萬強(右)陪同台北市長柯文哲(左)巡視北投中繼市場。圖／台北市市場處提供

北投中繼市場開幕活動設計風格充滿北投溫泉特色，以巨型溫泉木桶盛裝滿滿北投市場特色商品，以注入幸福溫泉水象徵北投中繼市場正式登場，試營運滿額抽獎也在當日公開抽獎，而市場呈現出多項新亮點，更成為北投熱門觀光景點。

必逛的亮點一：超人氣美食大排長龍也要吃

經營五十年以上老店與超人氣美食，每到用餐時間總是吸引當地民眾與上班族大排長龍，更是許多網紅、觀光客朝聖的美食。舉凡矮仔財滷肉飯、阿婆麵、營養蚵仔、北投唯美包子、高記茶莊等，都是詢問度超高的人氣美食。

必逛亮點二：潮時尚裝潢體貼顧客巧心思

許多攤商趁著搬遷北投中繼市場重新裝潢來吸客，如「葳葳洋行」運用巧思，設計打造質感的店面櫥窗及網美牆，讓許多人爭相拍照打卡；日式風格裝潢的「來來製麵所」，與小農共同開發且選用北投在地食材，製作營養的健康麵條；而「純火鍋料」裝潢是走文青時尚風，且價格標示清楚，還引進自動手套機，大幅減少食品接觸感染，讓消費者更安心。

必逛亮點三：一站式購足購物休閒超方便

北投中繼市場為一層樓分為A、B、C、D棟6棟、共有451攤位，A區販售蔬果、B區有生鮮及蔬果、C區為百貨類、D區為飲食區。買蔬菜、魚及肉類講求平價新鮮，還有許多熟食選擇，讓媽媽們能輕鬆準備一桌佳餚。買菜還能順便作美髮、美甲、按摩，更有琳瑯滿目的百貨店家可逛。

必逛亮點四：藝術廊道在地藝術作品令人驚豔

當藝術進入市場，讓逛市場也能享受藝術盛宴。北投中繼市場率先獨創「市場藝廊」，展示藝術家作品，展現「貼近你我的在地生活美學」，讓藝術與民眾零距離。

北投中繼市場獨創藝術廊道，臺灣美術協會理事長潘蓬彬(左一)親自導覽。圖／台北市市場處提供

北投中繼市場開幕期間推出的各項促銷活動，自第一波搬遷前集點加價購引爆民眾搶購風潮、第二波福袋銷售活動亦受到一致好評，而第三波試營運滿額抽好禮活動由柯文哲抽出幸運頭獎，後續隨著民眾使用北投市場消費券活動，預估將會帶動更多消費人潮，大幅提升市場更多買氣。

嶄新的北投中繼市場，不只硬體設施的升級，明亮整潔的購物環境與衛生便民的措施都讓消費者讚不絕口；在軟體方面，攤商們經營模式也大幅提升，包含乾濕分離、垃圾分類、價格公開透明等皆一步步邁向現代化。邀請市民們走訪北投中繼市場，看見市場進步及體驗城市的改變，更多市場資訊可查詢「臺北市好市發聲」Facebook粉絲專頁。