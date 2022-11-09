2022台中慈善菁英公開賽 李玠柏、蔡凱任並列領先

台中慈善菁英公開賽今天(11/9)在台中國際高爾夫俱樂部完賽第二回合，李玠柏一鷹六鳥一柏忌，飆出兩回合以來最低桿之65桿，與蔡凱任同以兩回合總桿低於標準桿10桿之134桿暫時並列領先！

謝繼賢以兩回合低於標準桿8桿之136桿，暫時單獨居第三；兩位地主球場選手何祐誠與廖煥鈞暫時並列第四位。業餘組以林明遠及羅政元同以兩回合143桿，在職業榜暫時並列第30位，但林明遠因有事棄賽。值得一提的是，劉嚴鴻在第12洞(中區第3洞)以8鐵打出一桿進洞！獲得東興國際實業董事長馬倉國提供的獎金8萬元及七位大會貴賓加碼7萬元，共15萬元，再加台中國際球場提供1萬元獎金，以及大安集團提供的梨山賓館總統套房不限平假日免費住宿一晚。

今天兩回合結束，總桿高於標準桿三桿之147桿內共有66位選手(含兩位業餘選手)成功晉級後兩回合決賽。這次台中慈善菁英公開賽以總獎金700萬元規模不小，為此明天起後兩回合賽事(11/10、11)將採網路直播，預計兩日上午10:30開始，今年播放平台涵蓋有台灣職業高爾夫協會FB、YouTube、雅虎運動YahooSports、TPGA官網LINE平台-Golfourit以及全台唯一球場數位媒體聯播網-高球傳媒。這次比賽開放觀眾下場(六歲以下兒童、寵物除外)，民眾可至球場櫃檯繳交保險及清潔費212元並填寫資料，並將換領的觀賽證貼於身上明顯位置即可下場；觀賽一律走車道，且嚴禁乘坐球車也無提供洞與洞之間接駁。