本月入主Honda CR-V 即贈tokuyo按摩座椅再享五年不限里程延長保固

當舒適座駕全新Honda CR-V遇上紓壓座椅！Honda Taiwan宣布限時推出好康活動，本月入主CR-V全車系即贈「Tokuyo Mini玩美plus紓壓座椅」(價值49,800元)，同時再享五年不限里程延長保固！

Honda Taiwan秉持原廠全方位優質服務及Global Honda高規格造車工藝，致力打造符合台灣市場需求的優異商品。全新CR-V上市以來即以創新科技、優異產品力再度席捲市場，並樹立SUV嶄新標竿，至今已累積逾25萬車主的口碑與肯定，此外更連續5年獲得國產中型SUV NO.1的冠軍霸主殊榮。

Honda CR-V全車型配置1.5L VTEC Turbo渦輪增壓引擎，迸發193PS超大馬力、24.8kg-m強勁扭力；全車型更特採車身強度與輕量化兼具的Inner Frame先進工法及ACE鋼骨結構車體；而全車型更搭載先進的SENSING智慧安全主動防護系統，提供車主高達23項主被動安全防護。全新世代CR-V不僅延續歷代優異基礎，更以凌駕同級SUV動感性能、安全防護、先進動感外觀、上乘質感及寬敞舒適空間，為重視家庭的車主帶來嶄新的最高乘用價值。