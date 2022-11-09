Ionex光陽電動車女性愛不釋手 i-One Air綠牌電動車以最佳比例竄紅

為鼓勵消費者入主Ionex光陽電動車，全球專業機車品牌KYMCO旗下電動機車品牌Ionex宣布推出超強限時購車優惠！Ionex熱銷綠牌車款-i-One Air搭配政府補助，現在最低25,000元即可輕鬆入手，更有「免費換電騎到飽」等多重購車優惠，目前各縣市補助名額即將額滿，光陽呼籲消費者別再猶豫，即刻到Ionex專賣店預約賞車！

專為女性打造之綠牌電動機車Ionex i-One Air，輕巧靈活，完美比例好看又好騎，連「時尚天母」比莉姐都愛不釋手！Ionex全新i-One Air座高73.8公分，任何女性車主皆能輕鬆駕馭；車子總重僅79公斤(不含電池)，搭配專為女性設計的省力駐車中柱，讓女車主們都會出行每一次駐車都輕巧優雅；而撞色設計更讓不同年齡層消費者都能隨時「有型」出行，是一款符合全族群需求的經典綠牌電動車。全新Ionex i-One Air都會版建議售價49,800元，配合政府汰舊換新補助，最低25,000元即可輕鬆入手！而為搶攻年末車市同時回饋新車主，Ionex光陽電動車也同時推出超強優惠活動，即日起入主Ionex i-One Air都會版即享首年換電免費騎到飽！現金購車再贈保養券1,000元；信用卡購車更有12、24、30期分期零利率(30期零利率為花旗銀行獨家)，優惠至12月31日止。