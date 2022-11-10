LINE Bank一指綁定車牌 停車、充電最高享11%點數回饋

LINE Bank落實「快點生活圈」場景金融更進一步，11月4日宣布攜手俥酷iParking提供車牌自動辨識、停車自動繳款、充電掃碼及充電完畢自動繳費服務。著眼於全台車友「出行」停車與充電付款的需求，即日起LINE Bank用戶僅需「一指」完成車牌綁定，即可悠遊俥俥酷iParking全台合作的150座iParking停車場體驗智慧扣款，停車離場時，透過現場辨識車牌，免動手、免下車、免找繳費機，無額外繁瑣流程，手機立刻「無痛」扣款，停車付款更進化、更省時、更有效率！而電動車用戶至俥酷iParking合作的30座iCharging充電站，以LINE Bank App手機掃碼並完成充電流程後，免額外登入，免填寫付款資訊，充電付款馬上完成，有效節省車主寶貴的時間！

至俥酷iParking合作的iCharging充電站即可輕鬆充電。圖／LINE Bank提供

場景金融服務簡化流程 手機付款便利省時

每一次進、出停車場或完成充電時，LINE Bank在自動扣款的當下，立即寄出LINE訊息通知，讓車主隨時掌握停車與充電紀錄。不僅讓用戶享受創新、安心、放心的服務，「場景金融」服務讓用戶出行更加方便、省時，更能同時賺取高額點數，每週五到日全時段至俥俥酷iParking合作的iParking停車場或iCharging充電站消費付款，最高享有LINE POINTS 11%點數回饋。LINE Bank總經理黃以孟表示，「LINE Bank今年持續拓展『快點生活圈』，期望為車主建構廣大的停車、充電等服務網，打造更輕鬆、省時省力的創新『行車』金融生活。很高興與俥酷iParking停車與充電付款服務整合，讓更多車主能享有手機『無感』扣款。車主享受停車、充電服務時，不用下車繳費甚至免掏票卡，大幅度簡化車主『行車』金融的流程，快速前往下一趟旅程」。

LINE Bank總經理黃以孟。(本報資料照片)

串聯停車場與充電站點 掌握充電及扣款紀錄

LINE Bank用戶停車離場時透過車牌辨識，完成自動扣款後隨即可收到LINE通知訊息。圖／LINE Bank提供 LINE Bank用戶掃碼充電後，按下停止充電鍵，即可完成自動扣款。圖／LINE Bank提供

繼2022年宣布與Autopass合作停車付款以後，LINE Bank積極與國內停車、充電服務市場領先者合作。LINE Bank只要完成iParking車牌綁定即可於全台150座iParking合作之停車站進行自動扣款，並於付款完成後，收到LINE訊息通知，為車主精省停車繳費時間。此外，電動車車主至全台共30座iCharging DC直流充電站，能使用CCS1與CCS2兩種規格的充電服務。事前僅需將LINE Bank服務綁定車牌號碼，即可掃描充電樁上的QRcode進行充電，並在按下停止充電鍵後，完成自動扣款且收到LINE通知，讓車主掌握充電、付款紀錄。今年底前，LINE Bank用戶利用iParking停車與充電自動扣款服務，每週五至週日全時段，更可享週週首筆消費LINE POINTS 10%點數回饋，每週限前1,000名，每人每週限回饋乙次（上限10點）。

快點卡年底前優惠 最高回饋11%

LINE Bank持續拓展「快點生活圈」服務內容。圖／LINE Bank提供 LINE Bank快點卡「快點便利購」、「快點出遊趣」優惠持續至12月底。(本報資料照片)

LINE Bank快點卡「快點便利購」、「快點出遊趣」優惠持續至12月底，無論是三大超商、兩大購物網、美食餐廳與悠遊出行領域，皆享最高LINE POINTS 11%點數回饋。每月全時段在全家便利商店實體門市使用My FamiPay綁定快點卡付款，一般消費首筆滿NT$ 50元送茶葉蛋酷碰券，可免費兌換茶葉蛋乙顆。每週一至週五優惠回饋在7-ELEVEN、萊爾富實體門市、momo購物網和LINE購物，只要在8:00 – 24:00使用指定付款方式消費，最高享有LINE POINTS 11%點數回饋。每週五至週日優惠回饋在7-ELEVEN、麥當勞、Autopass合作之加油站或停車場、iParking合作之停車場或iCharging充電站，全時段使用指定付款方式消費，最高享有LINE POINTS 11%點數回饋。詳細活動辦法請見網頁，各項LINE Bank產品服務與優惠請見網址。