2022世界義大利美食週登場 品嘗道地義大利美食再抽機票

由義大利外交暨國際合作部聯手經濟發展部與農業部,在全球各主要城市推廣「世界義大利美食週」(Week of Italian Cuisine in the World)今年邁入第七屆,台灣也將於18日至27日盛大登場。

義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為(Davide Giglio)表示:「隨著人們從疫情限制中逐漸恢復日常生活,現在全世界民眾都渴望重拾歡樂,因此美味又兼顧健康的義大利料理,正是您最好的選擇。」

此屆「世界義大利美食週」持續推廣高品質義大利美食與農產品的使命,也聚焦義大利餐飲文化精髓而共同分享美食。台灣人如同義大利人也是對生活與美食充滿熱情,「世界義大利美食週」則可發掘台灣正宗義大利美食餐廳,廚師採用正統產品製作料理、關注健康、環境永續與快樂,為台灣民眾帶來最道地的義大利餐飲文化。

最道地義大利美食就在你身邊!

疫情已陸續解封,義大利經濟貿易文化推廣辦事處貿易組特別邀請台灣優質義大利料理餐飲業者共襄盛舉,包括五星飯店君品酒店「Artbrosia雅意」、威尼斯百年咖啡廳「Caffè Florian福里安花神咖啡」、榮獲義大利紅蝦評鑑的「La Mole Taipei」、摘下台灣米其林推薦「La Locanda蘿莎娜小廚房」、義大利拿坡里披薩協會認證「OGGI歐奇窯烤披薩」、喜來登「Pizza Pub比薩屋」、勇奪「亞太50最佳披薩」的「Zoca Pizza佐佧義式窯烤披薩屋」與「CURA PIZZA」;獲選為「世界十大純素冰淇淋店」的「Nice Cream義式手工冰淇淋店」,以及榮獲台灣500盤評鑑的「Bella Roma Taichung」與「Restaurant Re-」等超過50家義大利餐廳,將以最道地義大利料理,熱情邀請所有人一起回到餐桌且共同分享喜悅。

全台超過50家道地義大利餐廳提供活動優惠。圖為PASTAIO(左)、Bye Bye Blues(右上)、OGGI歐奇窯烤披薩(右下)。圖/義大利經濟貿易文化推廣辦事處貿易組提供

活動期間,各餐飲業者紛紛推出專屬優惠,消費者前往餐廳且完成指定打卡並上傳公開於個人社群帳號,就可獲得餐廳提供專屬優惠。活動官網中即可搜尋喜愛的餐廳及優惠方案。無論是想要免費飲料甜點招待,或消費金額直接折扣,在「世界義大利美食週」享受多項專屬優惠,讓台灣民眾盡情徜徉在義大利美食。

活動加碼抽米蘭來回機票,讓我們去義大利過年吧!

除餐廳優惠,只要上傳打卡截圖,還可加碼抽大獎!獎品包括長榮航空最新航線「台北-米蘭經濟艙來回機票」一張,中獎即刻直飛米蘭,體驗義大利無限魅力;還有果香豐沛的頂級義大利啤酒Peroni一年份、法爾內賽酒莊混血王子(Fantini Edizione 5 Autoctoni)3L特別限定款、西亞伯博頓酒莊1961特級園巴羅洛紅酒等,總價值超過25萬元、中獎名額超過250位,眾多義大利的美好饗宴,滿足台灣民眾的味蕾。詳情可查詢活動官網:https://italiantaste.tw

上傳打卡截圖還有長榮航空台北米蘭來回機票、Peroni啤酒一年份、法爾內賽酒莊混血王子3L特別限定款義大利葡萄酒等多項抽獎好禮。圖/義大利經濟貿易文化推廣辦事處貿易組提供

(禁止酒駕‧飲酒過量有害健康)