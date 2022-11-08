工藝中心提倡社區工藝文化價值

國立臺灣工藝研究發展中心(工藝中心)日前響應文化部走讀臺灣活動，推出「走向島嶼中心，體驗社區工藝」系列活動，其中包含2條走讀路徑「走讀苑裡-趣遊藺草編織的故鄉」與「走讀水里-走訪木業老故鄉」，透過帶隊講師生動的文本導讀與在地工藝介紹，讓參與民眾深度瞭社區文化之於產業的發展脈絡，也結合動手做藺編、木工椅等工藝小學堂豐富視野，體驗工藝手作的樂趣。系列活動還延伸主題書展、漫旅工藝閱讀市集，提倡工藝閱讀價值，帶給民眾別於以往的思考面向。

第一條路徑出發到以發展藺編工藝興起的苑裡，由陸佳暉教授所撰寫的「紀錄•編藺人」一書提到：對苑裡人來說，藺編綿密而細緻的紋路是生活的態度、柔軟的而充滿韌性的手感則是對生活的堅持。早期藺編工藝因草源穩定、編織技巧純熟，成為臺灣當時非常重要的外銷產業，然而隨著工業化發展，盛極一時的地方產業無以為繼，近年鎮內逐漸有熱心的團體開始推動藺草產業復興，鼓勵老師傅傳承手藝並安排體驗行程，以跳脫產業框架、跨界合作製作藺編商品，另也極力推動工藝師培訓課程，在保留傳統工藝間，能有新的發展領域。路徑透過講師蕭博駿生動的導覽與六位當地藺編工藝師開課，手把手教導民眾使用已曬乾的藺草製作藺編鑰匙圈，自行創作獨樹一幟的紀念品。

系列活動還延伸主題書展、漫旅工藝閱讀市集，提倡工藝閱讀價值，帶給民眾別於以往的思考面向。圖／工藝中心提供

第二條路徑來到擁有絕佳山林資源的水里車埕，作家陳新上的「古窯傳奇」書中紀載著：水里的物產方面，早期因為附近多山多森林，使這裡成為木材的集散地，和木材相關的產業就在這裡發展起來。也因其歷史背景使得車埕成為中部地區最大木材加工及轉運站，直至1986年因政府明令禁伐山林，才使水里的木材事業劃下了句點，在當地文史工作者劉萍如講師的帶領下，逐一探訪木材產業相關的景點與解說往昔的繁華面貌，此外水里早期因是木材集散地，燒柴燃料豐富且陶土質佳，路徑也邀請到台灣最古老的「水里蛇窯」第三代窯主林國隆講師，生動有趣的介紹蛇窯的窯道精神，以及蛇窯乘載當地居民生活記憶的有趣故事。 工藝中心張仁吉主任指出，社區具備歷史文化、風土民俗與當地環境特色的各種養分，如果社區可透過在地工藝作為產業的發展可能，作為在地文創的根基，活化、凝聚社區文化的認同感與歸屬感，達到地方創生永續發展，也是中心近年來推動工藝社區扶植計畫的目標。工藝中心每年協助社區透過既有元素發展文創特色商品，創造商業價值，屢獲國內外大獎肯定，工藝中心堅信並推廣著工藝新生活運動，讓工藝成為社會的處方箋，為生活帶來美好的起點。