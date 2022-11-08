亞果遊艇新任總經理唐玉書：「海洋休憩產業」真正的「藍海商機」

文/葉圳轍

前花蓮縣觀光處長、新任亞果遊艇（7566）總經理唐玉書表示，台灣四面環海、海洋資源豐富、觀光實力堅強，透過整合海洋休憩產業鏈上中下游，有機會成為另一座護國神山、兆元產業，引領台灣開創新藍海。

唐玉書指出，根據瑞士寶盛銀行最新調查，台灣已經成為世界高端生活最貴城市的第三名，僅次上海及倫敦；富比世富豪榜中台灣也有51人擠入全球前1,000大，代表台灣人不論財力或消費能力都不輸國外，但是在生活品味上，仍有進步空間。

尤其坊間知名的奢侈品，如精品、跑車等，清一色都是舶來品，鮮少人知道台灣是亞洲第一、世界第四大頂級遊艇生產國，不過台灣目前登記的遊艇卻只有1千多艘，平均每萬人僅有0.5艘，相較於香港和日本每萬人超過13艘相差甚遠。

唐玉書說，對比各國的紅海市場，台灣海洋休憩產業還是藍海市場，潛力無窮。若以每萬人10艘遊艇為目標，台灣將會有23,000艘遊艇，以每艘平均台幣2,000萬計，光產值就有4,600億元，加上每年衍生超過460億運維費用，以及帶動的上、中、下游產業周邊效益，台灣整個海洋休憩產業鏈的產值上看兆元，值得政府重視。

亞果遊艇集團事業體一覽表。圖/葉圳轍

看好這股真正的「藍海商機」，亞果遊艇集團董事長侯佑霖已搶先布局，持續發展海洋休憩產業相關產品及服務，8年來據點已擴展至澎湖、台南、台中、台北等地，旗下多家子公司營業項目含括遊艇銷售、停泊、代管、維修、駕訓、會員俱樂部服務、海洋城市布建、碼頭、渡假村飯店經營…等，以一站式服務為會員帶來多元海洋生活新體驗。而其高端海洋休憩服務，業已成為國內旅遊消費市場新興勢力，並成為享譽亞洲遊艇界的國際級遊艇俱樂部。

唐玉書認為，近年台灣觀光休閒產業最夯的主流是「親子」，接下來的趨勢將是『親海』，不論是越來越普及的SUP立槳，或者是發展中的帆船賽事、遊艇休閒等等，海洋都將佔據我們LifeStyle生活品味中非常重要的一環。

圖為台南安平亞果遊艇城實景。圖/亞果遊艇集團提供

唐玉書強調，該集團將持續擔任『親海』大使，領航會員駛向藍色海洋、向海洋致敬！除了遊艇會持續推廣會員船艇自駕體驗之外，子公司樂活海洋學院也推出一系列如少年航海家OP航行課、ASA國際帆船認證課程等，引領不同年齡層的大眾一個近海親海的機會。

亞果遊艇集團更多資訊請上官網: https://www.argoyc.com/marina/anping-argo-yacht-marina/。