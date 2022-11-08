聖克里斯多福及尼維斯臺灣商展 深化克國與臺灣互惠關係

由外交部主辧，外貿協會執行的「2022年聖克里斯多福及尼維斯（簡稱克國）臺灣商展」臺灣館參展團自11月5日至11月7日在聖克里萬豪度假村（St. Kitts Marriott Resort）大廳隆重登場。臺灣館徵集26家企業，展品包括太陽能產品、水上運動及休閒用品、美妝及護膚品、休閒食品、資通訊產品、五金及手工具、汽車零配件以及家用品等，三天展期迎來豐收。

臺灣館於開展首日舉辦開幕式，由我駐克國林昭宏大使邀請克國副總理韓利Geoffrey Hanley、克國外交暨經貿部長道格拉斯Denzil Douglas致詞，以及媒體、學界、企業及僑界代表出席掲開序幕。

駐客國林昭宏大使表示，一年一度在克國舉辧的臺灣博覽會，本屆是在COVID大流行以來，第一次由來自臺灣的業者親臨現場共襄盛舉。此一年度盛會更加強化克臺雙邊貿易關係和經濟發展。林大使並陪同貴賓參觀館內展出之台灣精品及各式新穎產品如全球首創「智慧溫控水循環按摩眼罩」、電競筆電、USB遠距教學實物攝影機等。

現場貴賓對我國專門從事太陽能電廠建置及各項太陽能應用產品的宣德能源產品感到興趣，其高效、平價的能源解決方案相當肯定。其中，宣德能源公司自行研發的多項消費電子產品，如太陽能迷你風扇、迷你型抬燈、具手機充電多功太陽能收音機，受到訪客青睞，尤以各系列太陽能產品獲得最高詢問度。

貿協表示，由於克國長期以來致力於旅遊業發展，臺灣館相應推出多款優質戶外休閒和水上運動的競技體育產品，其中以金鴻的潛水衣最受矚目，冠馳的水上運動用品（游泳鏡及配件）以及威登公司戶外背包均接到來訪買主有意作進一步洽詢。

享譽全球的臺灣珍珠奶茶，這次亦有多家國內業者包括國哲、承恩及三品天等展出各式產品，提供當地買主多樣選擇。金車公司旗下Mr. Brown Coffee系列產品，也大受現場試飲來賓的喜愛。除了飲料，臺灣糕點如餐御宴的杏仁餅、手感餅乾及水果塔，受到來訪者喜愛；鴻福食品的豆脆片、動物造型餅乾系列，貼心迷你小包裝，受到現場參訪者喜愛，聖克里斯多福及尼維斯位於東加勒比海小安地列斯群島，面積269平方公里，人口約5萬人，平均國民所得超過1萬4千美元。

克國近年來致力發展觀光業，興建許多高級旅館，相關戶外、水上運動商機值得國人重視。克國與我國自1983年建交以來，雙邊關係友好，尤其教育、農業及衛生等方面合作計畫，成果豐碩。