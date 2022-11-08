天然乳膠床墊真假難分？班尼斯名床 掛百萬保證

在台灣透過google搜尋「乳膠床墊」，竟有有超過兩百萬筆搜尋結果，從歐洲到東南亞大大小小的品牌多不勝數，許多民眾都為了如何選擇貨真價實的乳膠床墊而傷透腦筋。

為避免台灣民眾因購買原料來源不明的床墊而造成健康疑慮，成立逾20年的班尼斯名床提出只要在班尼斯名床購買的乳膠床墊經德國ECO檢測含有SBR人工乳膠、非馬來西亞進口，將賠付消費者新台幣壹百萬元整，這也是眾多乳膠床墊品牌中，唯一一家敢公開提出此項保證的業者。

尤其近來許多來自海外的銷售乳膠床墊的網頁，透過Facebook廣告大量出現在台灣，造成許多民眾受到低價與虛假的介紹吸引而訂購，當收到貨之後卻發現該商品是一片散發化學臭味的薄床墊，消費者想要退貨打進該網頁所列之客服電話卻一直在忙線中，根本無法進行後續退貨吃了悶虧。

班尼斯名床是唯一提供馬來西亞原產地報關文件證明的業者。(圖/班尼斯名床)

在偽產地、假乳膠、假檢驗數據…充斥市場的今天，班尼斯名床除提供百萬安心保障外，也是唯一一家隨貨附檢驗報告的業者，班尼斯國際家具名床行銷總監李秀雲（Lilian）表示：「班尼斯的乳膠床墊是100%天然乳膠汁液製造，經ECO檢驗乳膠含量達到95%，沒有任何SBR人工乳膠，剩下的5%是天然乳膠床墊製程需要的配方，包括氧化鋅和抗老化材料的添加劑，無毒無害。」

班尼斯銷售天然乳膠床墊近二十年，對於台灣民眾的體型、選購習慣，特別精選出乳膠密度黃金85的天然乳膠床墊，是最適合大部份人的柔軟彈性，重量適中，同時避免坊間偷工減料低密度支撐力不足，透過馬來優異成熟的發泡技術，孔隙細密成型，兼具強而有力的硬度支撐力，是回購率最高，消費者最普遍接受的商品。

班尼斯名床的床墊皆可以看到馬來西亞裸材產地鋼印。(圖/班尼斯名床)

辨別真假乳膠床墊就是「望聞問切」四個字

李秀雲（Lilian）說要辨別真假天然乳膠床墊可以用「望聞問切」四個字來辨別，首先看看是否顏色偏淡黃色，天然的乳膠不會是純白色，接下來聞一下是否有天然乳膠自然清香味道，味道接近乳膠手套的味道，然後問問廠商是否有報關文件證明與檢視床墊裸材產地鋼印，最後就是切也就是躺上去體驗一下自己真實的感受。

「班尼斯國際家具名床」包括台北板橋、台中、台南、高雄等全省門市皆提供乳膠床墊試躺服務，同時也一直持續致力於提供消費者「優質產品，平實售價」，讓消費者無論是透過網路或門市皆能輕鬆選購，輕鬆享受高品質的天然乳膠床墊。

想了解更多歡迎網路搜尋「班尼斯國際家具名床」或參考官方網站：https://www.bennis.com.tw/