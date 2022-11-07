台中慈善菁英公開賽 明起(11/8)激戰台中國際高球俱樂部

總獎金700萬元之『台中慈善菁英公開賽』將從明天起(11/8)一連四天在台中國際高爾夫俱樂部盛大開打！這也是台中國際高爾夫俱樂部首次協辦TPGA台巡賽，比賽球道為東區與中區，全長7133碼。令人矚目的是，冠軍獎金高達100萬元，這次共有120位好手參賽角逐，包括7位業餘選手。這場賽事將自700萬獎金中提撥200萬元做為慈善公益，將捐贈給台中市立啟明學校、彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會丶台中市立特教學校、南投親愛愛樂弦樂團等四個弱勢團體。

這場比賽冠名贊助主辦者為東興國際實業有限公司，TPGA也是主辦，而台中國際高爾夫俱樂部則是協辦。這是東興國際第二度主辦台灣PGA巡迴賽。東興國際實業曾於2017年聯合贊助台灣強基金會男子菁英邀請賽；2019年首度單獨與TPGA冠名主辦三回合不淘汰之台中慈善菁英邀請賽。因疫情因素，原本計劃隔年繼續舉辦該慈善賽被迫暫賽二年，今年恢復舉辦，不僅賽事規格提升為四回合公開賽，慈善公益捐款更擴增為200萬元！



台中國際高球場董事張連璋(左起)、環台水泥董事長李世斌、TPGA理事長陳榮興、東興國際董事長馬倉國、台灣櫻花總裁張宗璽、巨大集團執行長劉湧昌一起在配對賽開球為這次賽事揭開序幕。圖/TPGA提供.林聖凱攝

正式比賽前特於10月6日）先舉行職業、業餘配對賽，計有53位職業選手與160多位業餘社會人士同組揮桿，採新史克蘭波賽制，最後由職業選手李昭樺與三位社會業餘人士合力贏得冠軍。值得一提的是，2019台中慈善菁英邀請賽冠軍林冠伯特別捐出當年的冠軍推桿提供義賣，最後由台灣東亞電磁鋼公司董事長李國中以15萬元得標，義賣所得全數納入明年台中慈善菁英公開賽慈善捐款。

此次參賽職業選手均屬菁英層次，台巡最新獎金排名前50選手有多達47位出賽，包括2021台巡賽五冠獎金王李玠柏、2021/2020台灣三商名人賽冠軍王偉祥及王偉軒兄弟、今年台巡賽冠軍選手劉嚴鴻、何祐誠、高藤，以及，ThreeBond巡迴賽獎金最新排名前三名選手余松柏、王宥崴、沙比亞特馬克。

這次後兩回合11月10、11兩日賽事將採網路直播，預計自上午10:30開始，今年播放平台涵蓋台灣職業高爾夫協會FB、YouTube、雅虎運動YahooSports、TPGA官網LINE平台-Golfourit，以及新增全台唯一球場數位媒體聯播網-高球傳媒。