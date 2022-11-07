台鐵便當節多元限定餐點 11日登場

想嚐鮮各地美味便當不用出國也可以辦得到！

第7屆鐵路便當節在粉絲引領期盼下即將盛大登場，今年臺鐵局以「移動的樂園」為主軸，於11日至14日在臺北車站大廳舉辦，此屆擴大邀請39家多元業者與鐵道商品，一次滿足民眾的味蕾。

臺鐵局附業營運中心總經理陳文川表示，要讓旅客搭乘火車是一種享受，台鐵除了推出觀光列車、鳴日號、藍皮解憂號等各式車種之外，美食亦不可少，在4天展覽期間，臺鐵6家鐵路餐廳精心推出19款特色便當，尤其以「一日限定」EMU3000型陶瓷特色便當最為吸睛，便當之研發以結合在地食材與創新料理手法為設計主軸，從臺北的海陸飯糰便當、七堵的海陸油飯便當、臺中的鯖食便當到高雄的心鰻意足便當、花蓮推出俗稱「黃皮仔車」的特色餐盒，吸睛的造型便當外盒，讓鐵道迷們收藏。另外，臺東餐務室以輕食結合臺東在地特色為主題設計的「來趣臺東餐盒」等多款限定餐點，讓民眾同遊鐵道樂園時，也能盡情享受美食。

日本首次在臺灣亮相之E5系新幹線便當。圖／黃馨穎

特別的是，此屆更邀請台灣各地特色便當到場展售，以及日本首次在臺灣亮相之E5系新幹線便當、西武鐵道-秩父名物味噌豬肉丼、伊豆箱根鐵道-宛若蔬食版散壽司的香菇蔬食炊飯、近江鐵道-滋賀名物近江牛丼、Q彈可口池上米上鋪滿了滋賀名物近江牛、近鐵電車- SHIMAKAZE便當到場，多元呈現鐵道美食趣，打破過去對於傳統便當的想像。

京站時尚廣場與百貨餐飲業者合作，展售六款特色便當。圖／黃馨穎

除了國際業者外，國內也包含福井食堂推出福氣便當，吸睛造型便當盒搭配Ｑ彈蒲燒鰻、宜隆福隆便當－招牌福隆便當，懷舊又美味的鐵路便當、京站時尚廣場－蔓越莓酒醋雞肉溫沙拉餐盒及多款各式便當、紅玉滿赤心雞蛋糕推出復古蒸汽火車造型雞蛋糕等，讓民眾親身體驗由鐵路便當、鐵道旅遊、鐵道文化共築之鐵道生活樂園，透過多樣化的主題活動，集合鐵道美食與文創商品，共遊鐵道生活樂園。