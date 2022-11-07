國產水果品質優 連鎖品牌應用廣泛

台灣民眾近年來，隨著飲食習慣改變，對於健康食材格外重視，而讓許多手搖飲、烘焙業者，在於產品原物料使用上，也崇尚自然健康，為讓更多台灣本土連鎖品牌，可以利用國產水果進行產品開發及運用，財團法人農業科技研究院與社團法人台灣連鎖加盟促進協會，將合作舉辦兩場柑橘類國產素材推廣講習會，還邀請到世界烘焙冠軍許燕斌，針對柑橘類(桶柑、文旦柚、檸檬、香檬)等鮮果及加工品運用，來與各業者進行交流及分享。

國產水果廣泛應用於各類加工品。圖/台灣連鎖加盟促進協會提供

台灣水果聞名國際，許多優質水果除了可以外銷外，也深獲台灣民眾喜愛，但有時候因季節生產量多，讓許多家供產品因應而生，而為了讓更多民眾可以購買到台灣各類型水果產品及農產加工品，並協助農民於更多的銷售通路上架，農科院特別邀請各手搖飲、烘焙業連鎖品牌，一起來從新鮮果肉、果泥、果汁等加工原料，發揮創意來研發新品項，不僅可以讓更多台灣優質的水果品項讓民眾品嚐到外，也協助農民推展商品通路，製造雙贏。

農科院研發機器助柚農提高產量。圖/台灣連鎖加盟促進協會提供

本次推廣講習會共舉辦兩場，台北場將於11月9日舉辦，台中場於11月16號舉辦，歡迎想要了解更多國產水果運用的廠商，可以上網報名參加，本次講習會後會提供試做原料給報名廠商試用來進行開發，並會從開發的品項中依據創意來給與開發獎勵金，每家品牌可提報兩項產品，相關報名資料連結如下：

推廣會報名資料及填寫連結：https://is.gd/LtF66w

柑橘類新品研發獎勵報名辦法：https://is.gd/oF6TjN