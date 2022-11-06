別再路過 雲遊「斗南」尋訪史艷文故鄉

「雲州大儒俠－史艷文」是民國60年代轟動武林，驚動萬教的人物，這尊由電視布袋戲創始人黃俊雄創造的戲偶，許多戲迷可能以為它來自虎尾的雕刻師，事實上，它來自雲林的斗南。37歲返鄉青年莊秉豪說，故鄉斗南是雲林的交通要塞，早期產業發達，也是布袋戲偶的故鄉，但隨著台灣產業外移，斗南逐漸沒落。

莊秉豪認為，斗南的微小店家們在面臨經濟轉變，必須結合科技、數位工具，採團體戰方式共同行銷，才能再次走出去。群聚夥伴對學習新事務，莊秉豪說，大家都把自己歸零，從學習拍照、架設商品網站到了解數位行銷，推動商圈發展及吸引觀光人潮，讓「斗南」不再是遊客路過的城鎮。

由斗南10家業者共組的「雲遊斗南」群聚，日前參加經濟部成果展攤位展示，業者經濟部中小企業處處長何晉滄（右2）、中華軟協理事長沈柏延（右1）共同合影。圖／蔡淑芬

「雲遊斗南」整合的業者有：偶的家戲偶文創園區、御品王朝旅店、倚興花藝設計、饗家HOME手工水餃、尚豆咖啡、斗南徐記肉圓、連興車木、新芳園醬油、阿國師燉硐蒸品薑母鴨、將軍工藝社，囊括美食、住宿、工藝等領域。其中，新芳園醬油號稱不上妝的醬油，是堅持70年，純手工釀造，不添加任何化學成分，因此能從全台110款知名醬油評鑑中脫穎而出，奪下《台灣醬油誌》最高風味首獎。







用「雲遊斗南」品牌共同行銷斗南的特產商品，如木雕、醬油等商品。圖／業者提供

「雲遊斗南」除了結合在地吃、住、玩、賞，買的遊程以及傳統工藝手作體驗等休閒產業外，導入數位工具及透過「中小企業數位群聚推動計畫」提升了群聚夥伴們的商品曝光度，也讓遊客們更容易透過網站了解到在地文化、景點以及美食。在參與這次計畫中，群聚夥伴也導入線上RWD互動式網站、LINE@API串接我們雲林縣虛擬錢幣「雲林幣」推動資訊及優惠與實體商店搭配結合遊程、手作活動虛實整合在一起，展現在地的青春活力。