「新電商經營生存之道」大師授訣 12/16重磅登場

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網路購物已經在我們的生活徹底黏著，只要你有使用3C用品，網路購物和電子商務銷售的訊息無所不在，支付平台和銷售平台與超商、快遞外賣平台的結合更將購買商品的行為變的簡易。

據經濟部統計處調查，零售業網路銷售額因疫情加速成長，2021年達4,303億元，創統計發布以來新高，年增24.5%，增速優於零售業去年整體表現。

未來流通研究所統計以台灣整體零售業及網路銷售額年均複合成長率推估，2030年台灣零售業整體網路銷售市場規模將有機會接近兆元（包含電商、郵購產業規模、電視購物、直銷業網路銷售規模、實體零售業網路銷售規模）。雖然後疫情時代遠端工作興起讓網路銷售更加蓬勃發展，電子商務的興盛創造了空前的情景，但據統計，電商創業5年的存活率僅有5%。

有鑑於此工商時報與美萃思電商共同舉辦「新電商經營生存之道」，M2微商城、LINE、達摩媒體、凱閎國際、双云行銷、中華數位創意協會等協辦，12/16日(五)13:30於Comedy Plus 卡米地＋(台北市中山區復興北路480號)全程以直播方式舉行。本次活動將經營電商所需具備的工具平台及技巧導師專業龍頭一次邀請到位分享寶貴經驗，而且完全免費，歡迎對電商經營及網路銷售趨勢有興趣民眾準時上網收看https://youtu.be/YgwCiC0aasI，(或加入LINE好友收看https://lin.ee/c7WyFil)若需簡訊傳送直播連結煩請上網報名 https://bit.ly/3Dwr6rd

「新電商經營生存之道」主持由影音動畫、品牌形象領域有著豐富經驗的漂漂老師蔡雅琦擔任，擁有10多年電商平台經驗的美萃思電商執行長劉國良/Hunter擔任座談主持人，並邀請五位電商平台重量級講師現場授訣。

講師包括

1.擁有海量網紅數據，能快速幫品牌主媒合適當人選老牌口碑行銷公司達摩媒體執行長林合政/Adam分享如何精準分析出每位網紅的平台數據。

2.專注品牌策略與電商，擅長以行銷、社群等面向，協助品牌達到營運目的，也是臉書社團「品牌行銷匯」的創辦人江仕超/超哥分享社群成功心法。

3.專營平台代營運的双云行銷創辦人鐘基啟/Jacky分享品牌的成功案例。

4.台灣社群平台龍頭LINE電商事業部直播業務資深總監陳慶蔚/Albert分享社群直播經營技巧。

5.年營業額上億的汽車美容材料商凱閎國際執行長曾聖凱/Kevin分享自身電商銷售案例。