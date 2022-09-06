天宇轉型儲能有成 預期明年獲利創新高

早在三年前即提前轉型儲能領域的鋰電池專業大廠：天宇（8171）近期辦理現金增資8000張認購熱烈，款項全數到位，可見股東及法人皆一致看好公司未來業績與獲利的成長性。

天宇自2020年開始透過自身在鋰電池模組的技術與經驗切入儲能市場，除了替美商普威代工快速放大業績外，也積極發展自有品牌，並同時切入目前最夯的AFC（自動調頻）市場，提供即時快速調頻輔助服務予台電各變電站／變電所，以因應全省現行電力供需之緊急狀況。

台電預定 2025 年前建置 AFC需求共有1500MW (dReg及EdReg)，此服務將運用儲能電池系統同時執行調頻及電能移轉服務，提升系統調度彈性，確保再生能源穩定供應。

天宇也看到了這塊大餅，除了提供不同客戶儲能案場各項客製化的儲能電池櫃設計生產及整合服務之外，公司本身也已於今年初陸續取得自有案場共18MW，下半年開始籌備建置，並計畫每年至少取得20~50MW以上自營案場來參與最有甜頭的dReg交易市場，以此做為未來提升獲利的重心。

另外，未來許多用電大戶業者面臨再生能源電力憑證等相關法規，紛紛開始洽詢裝設再生能源發電及儲能設備的計畫，再加上經濟部於6月28日公告「儲能系統結合太陽光電發電設備競標及容量分配作業要點」，鼓勵太陽光電廠設置儲能系統，以提高電力系統韌性，同時擴大再生能源設置量，無疑將儲能市場需求再度推升。

天宇憑藉著多年的實績及獨家代工美商儲能大廠的經驗，除了站穩台灣市場外，已開始陸續接洽其他歐美及亞洲客戶，聯手進軍國際市場，再加上其二輪三輪動力電池及大型UPS產品線，公司手握穩定訂單外亦已積極開拓新客戶，法人預估接下來的兩年，獲利率及每股盈餘將雙雙呈現倍數成長。