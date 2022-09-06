hojja 賀家 貓用無穀主食罐品牌力佈局全球

台灣自有品牌「hojja」賀家的貓咪主食罐，採用台灣科技農場羽衣甘藍，將貓食華麗變身，運用上乘食材揉和健康的概念打造品牌力。

台灣在地食材 與寵物共享自然美好時刻

｢用台灣在地的食材，讓寵物與人共享自然美好時刻。｣是賀家的品牌理念。賀家品牌創辦人，科普瑞國際股份有限公司負責人石政平，走訪台灣在地食材產地，選定科技農場栽培的羽衣甘藍，研發出賀家主食罐系列。品牌標語「fine dining for cat」，傳達賀家駕馭毛孩味蕾的自信。

品牌概念: 健康&濃厚台灣味與美學設計

創辦人述說品牌緣起: 「hojja是台語『賀呷』，是全家人齊聚飯桌，老長輩啖到美食的回應。想傳達一家人的凝聚力。」，觀察台灣大部分寵物食品來自海外品牌，就決定打造hojja這個在地自製品牌。寵物食品的乾糧水分不足，為讓貓咪能攝取充足水分，採用水分比重多的主食罐搭配科技農產栽種再經過低溫鮮粹技術研製的羽衣甘藍粉使科技與自然結合打造6種口味，讓貓孩饕客能享受美味與多元口感。

打開hojja的喵喵評鑑社群，讓心愛的毛小孩充當評鑑委員們從開罐就充滿驚喜，清脆開罐聲來自特選台灣外銷日本的設計彩罐為饗宴揭開序幕，隨後台灣在地食材的雞湯基底香氣濃厚撲鼻，饒富感官趣味。

「開罐聲與香氣是賀家的特色，開罐時貓小孩都認得是賀家產品。」。除了食材供應鏈，賀家罐頭與文宣設計亦別具巧思，金橘色LOGO佐以黑色基底，傳達餐盤美學沉穩內斂的概念。

石政平表示，賀家是以開發商品與設計起家的企業，重視商標等智慧財產權保護，品牌打造過程涉及智財權維護，則仰賴其信任的專業智財團隊-遠東萬佳法律事務所。賀家未來將進軍泰國與日本市場，展現台灣也能製作精緻寵物食品的實力。

hojja的品牌顧問–遠東萬佳法律事務所

如同賀家擁有商標意識的企業，深知提早執行品牌佈局規劃，並交給值得信賴的專業團隊進行管理，才能成為拓展市場領域的先行。賀家的商標團隊-遠東萬佳法律事務所，擁有豐富的實務經驗，以法律為基底，結合品牌行銷管理、國內外客戶經營心得、各國官方實務納入整體分析，提供客戶周詳而完整的佈局規劃。

遠東萬佳以精準且不偏不倚的策略，致力協助客戶永續經營企業品牌形象，長年為客戶進行國內外商標申請、維護、訴訟與爭議之處理，提供商標權行使、侵權風險爭議等分析與建議，為客戶打造全面品牌防護。

於本文刊登前，賀家請遠東萬佳進行「hojja」商標布局，已分別在台灣、香港與中國註冊在案，並陸續在日本及泰國進行申請。賀家立於遠東萬佳法律事務所豐富的經驗基石，展現品牌布局全球的決心。(資料來源:科普瑞國際股份有限公司-石政平專訪、hojja喵喵評鑑委員會頻道影片)