「BubbleZ 阿偉飲品專賣店」元老級加盟主 分享創業歷程

台灣手搖飲料市場規模已超過500億，飲料店截至目前為止更超過3萬家。從台中起家的手搖飲料品牌Bubble Z已在中南部有相當高的知名度。創辦人吳志偉表示，年輕時就熱愛台灣之光—珍珠奶茶，但台灣品牌及品項五花八門、參差不齊，於是讓他萌生創業之路。更親入茶莊與茶農配合契作，為了讓商品品質維持在高水準。

目前Bubble Z全台有20家門市，有一位加盟主是品牌的「元老級」人物，13年前在「BubbleZ 阿偉飲品專賣店」工作兩個月後，就出去開第二間店成功寫下里程碑。現年33 歲王中聖公開解鎖驚人的成就！他苦心經營10餘年分享創業歷程，直言：「品牌想要永續經營，真的還是要靠自己，如果只是抱持投資心態，那不如就不要開了。」

王中聖透露，過去一直都在手搖飲店工作，偶然轉換跑道時看到「BubbleZ 阿偉飲品專賣店」的徵才訊息，發現離家近就去試試看，但其實進去之前就有開店想法，甚至有去了解其他飲料品牌加盟辦法，而剛好那時吳志偉也有意願想開加盟店，並嘗試加盟方式，因此他入職2個月後，在總部協助下順利開加盟店。

由於王中聖的門市僅是「BubbleZ 阿偉飲品專賣店」的第二間店，而對許多消費者而言BubbleZ是不熟悉的新品牌，因此較乏人問津，即使有進行低價促銷來攬客，但促銷結束後，營收下滑嚴重，因此他親自到周邊工廠去實際拜訪給菜單、不斷開發客源，歷經足足3年才真正穩定下來。

「BubbleZ 阿偉飲品專賣店」台中大雅旗鑑店。圖／BubbleZ 阿偉飲品專賣店提供

王中聖指出，製作飲品不是大問題，但在人力與成本控制上要不斷吸取總部的經驗且接受協助才能順利進行。面對現今許多加盟主投入資金加盟品牌只想等回收，而不願意自己親力親為。他感慨說：「創業過程有多辛苦，大家都不想聽，只想看到好的一面，但實際上經營真的要下功夫。」而王中聖直接就住在店面樓上，每天都會不斷修正看到需要改進的地方，分享「畢竟現今由於薪資跟原物料上漲，生意越來越不好做、利潤也越來越低，且在市場競爭下，若不用心管理，可能3-5年合約到期就要收店。所以提醒加盟主，若是只抱持投資心態就不要加入加盟行列，想要永續經營一個店面或品牌，全都還是得靠自己的付出。