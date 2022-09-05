中壢SOGO~歡慶24歲生日 購物省錢超有感

引領潮流的中壢SOGO 歡度24歲生日啦！歡樂的九月生日慶檔期，適逢中秋連假，因此特別推出桃園最強促銷活動；除了刷指定銀行信用卡可參加「4%金喜刷 回饋無上限」、還有「生日慶特別回饋」及「生日慶滿額贈」、「生日慶魅力驚喜抽」；SOGO APP會員還可獲得「生日禮金200元」，這麼多的好康優惠就是要讓消費者在購物上能買得划算！隨著高CP值的效益，必將持續引爆一波買氣！

bgreen DP1運動健身沙發 特價168,000元。

由台北SOGO敦化精品館調任至中壢店的新到任店長黎冠里店長表示，自9月8日至9月25日止，展開18天的生日慶「4%金喜刷」活動，活動期間刷指定銀行信用卡當日當館單卡累積消費滿5,000元(含)以上，即可兌換SOGO 4%電子抵用券，回饋無上限！ 9月8日至9月11日首四日跨中秋連假「生日慶特別回饋10%」當天於1F化妝品區、2F~4F保養品/香氛區單筆消費滿5,000元送500元(300元電子購物抵用券+ 200元餐廳電子折價券)，超狂贈獎回饋率高達14%；另外9月12日至9月25日，當日累計消費滿1萬、2萬、5萬、10萬以上，可兌換不同等級贈品壹份。還有24週年憑快樂購卡當日於全館單筆消費滿2,400元以上並累點成功，就有機會獲得一次抽獎機會，有機會獲得市價63,800元的bgreen RS2鷗式全身拍打律動機，購物省錢絕對有感！。

生日慶銀行獻禮 4%金喜刷 回饋無上限

9月份SOGO APP會員中秋特別禮-粉漾分層隔熱提鍋。

9/8(四)-9/25(日)刷遠東商銀、花旗銀行、玉山銀行、富邦銀行、台新銀行、聯邦銀行、永豐銀行、星展銀行、華南銀行信用卡，當日當店單卡累積消費滿5,000元 (含)以上，即可兌換SOGO 4%電子抵用券，回饋無上限！（刷卡以2,500元為級距，超市、餐飲、小吃及部分專櫃不參加本活動）

當日刷遠銀、花旗、玉山、聯邦、永豐、星展、華南銀行信用卡單筆刷卡滿額並分6期加贈「SOGO電子商品券」壹份。分期加碼： 【1】單筆滿10,000元加贈「SOGO電子商品券100元」、【2】單筆滿30,000元加贈「SOGO電子商品券200元」。HAPPY GO Pay分期再加碼：活動期間持遠銀、花旗、富邦銀行信用卡，當日當店單筆刷卡滿30,000元並分6期加贈「SOGO電子商品券100」壹份。要讓消費者輕鬆就能用最划算的價格購入所需的潮流商品！

生日慶實用三波消費禮

中壢SOGO百貨黎冠里店長提到，生日慶檔期特別選出時下超夯的的消費禮，讓卡友和會員拿到都覺得非常實用，贈品數量有限，送完為止。第一波：9/8(四)-9/9(五)，當日親持快樂購卡及當日單筆消費滿1,000元(含)以上，即可兌換「輕巧多功能LED檯燈」壹份。第二波：9/10(六)~9/11(日)，當日於全館使用SOGO APP之會員QR-CODE成功累點，單筆消費滿1,500元(含)以上，即可兌換「粉漾分層隔熱提鍋」壹份。第三波：9/24(六)~9/25(日)，當日於全館使用SOGO APP之會員QR-CODE成功累點，單筆消費滿1,000元(含)以上，即可兌換「小蠻腰不鏽鋼湯罐」壹份。