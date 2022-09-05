2022新北嚴選 揭曉46件特色商品

美食名店進入專家評審

2022「新北嚴選」特色商品與美食名店網路票選活動，於8月28日截止投票，網路票選前3名的「最佳人氣獎」以及各類組前2名的「極品嚴選獎」率先出爐。此外，為了響應今年業者踴躍參與，特色商品的入圍名額將從30名增加到46名。新北市府未來將率領業者走出新北打團體戰，一同拓展伴手禮商機，帶動庶民經濟發展。

新北市經發局何怡明局長表示，今年「新北嚴選」不同以往，期望參加的業者強調與在地產業的鏈結，讓新北嚴選能夠匯聚各轄區代表性特色商品。網路票選活動也吸引超過30萬人次參與投票，投下近70萬的票數。許多業者使出渾身解數，不僅祭出優惠吸引民眾投票，也有動員親朋好友共襄盛舉，甚至有店家號召曾經在海外念書或者工作認識的朋友參與，讓新北嚴選的名聲拓展到海外。

文創工藝組部分，傑作陶藝「新北映象」作品（再生瓷天燈杯二入組），以新北天燈器型搭配守望鶯歌裝置藝術圖案設計。圖╱新北市經發局提供

此次「新北嚴選」總計有284項特色商品與187家美食店家參與。在特色商品方面，網路票選的「最佳人氣獎」分別由武藏野的「伯爵瑪德蓮」、淡水區農會的「滬尾南瓜鮮味酥」以及武藏野的「伯爵生乳捲」獲得。

在各組總分前2名的「極品嚴選獎」方面，美味好禮組分別由嚴選臺灣在地芋頭製作的龍鳳堂「八月伴禮盒」，和將三峽老薑、坪林茶葉做餐茶搭配，並結合輕旅行概念的賣灶Lo.Ve「藍帶Lo.Ve-Fun新旅行趣」（滷味茶飲旅行箱）獲獎。

風味美食組是由運用深坑手工臭豆腐製作的深坑古早厝「麻辣鴨血臭豆腐」，以及結合石碇和深坑在地畜養黑豬與十多種頂級山珍海味食材的太鼎食府「五星級黃金鮑魚佛跳牆」獲獎。

美味好禮組的龍鳳堂餅舖，開發「八月伴禮盒」，由嚴選新北金山芋頭製作，榮獲本組「極品嚴選獎」。圖╱新北市經發局提供

在文創工藝組，則由結合八里特產柚子香及新北三峽碧螺春茶香，搭配天然植物大豆臘生產而成的臺華窯「臺灣水果系列-香氛聚寶蓋罐」，以及以新北天燈器型搭配守望鶯歌裝置藝術圖案設計的傑作陶藝「新北映象」（再生瓷天燈杯二入組）獲獎。

「新北嚴選」特色商品總獲獎名單已公布於新北嚴選網站。第一屆美食名店的幸福台灣味組與新住民家鄉味組，也將進入專家評審階段，預計在10月初公布獲獎名單。新北市府透過「新北嚴選」，集結新北在地的美食、好物、好店，要讓更多人知道新北厚實的產業能量與在地優質產品及名店，讓更多人知道新北特色，也帶動新北產業發展，帶領業者一起拚經濟。