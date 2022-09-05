2022 BMW秋季健診活動 即日開跑

BMW總代理汎德推出2022 BMW秋季健診活動，提供與德國原廠無縫接軌的先進檢修技術、專業維修技術人員與高品質原廠零件，於9月1日至9月31日期間內預約回廠，除享六大項免費健診服務，更享有原廠零件75折起特惠。圖/BMW總代理汎德提供
BMW總代理汎德推出2022 BMW秋季健診活動，提供與德國原廠無縫接軌的先進檢修技術、專業維修技術人員與高品質原廠零件，於9月1日至9月31日期間內預約回廠，除享六大項免費健診服務，更享有原廠零件75折起特惠。圖/BMW總代理汎德提供

BMW Lifestyle生活精品 原廠零件特惠禮遇

揮別炙熱酷暑，秋意漸濃的景色與宜人溫度，適合來趟遠離喧囂的深度旅遊，而在出發前更該好好為愛車確認車況健康無虞，BMW總代理汎德提供無微不至的愛車照護，為車主預先設想，特別推出「2022 BMW秋季健診活動」，提供與德國原廠無縫接軌的先進檢修技術、專業維修技術人員與高品質原廠零件，給予愛車最完整的照顧。於9月1日至9月31日期間內預約回廠，除享六大項免費健診服務，更享有原廠零件75折起特惠以及BMW Lifestyle生活精品、加裝品特惠禮遇。

 BMW總代理汎德推出全新BMW延長保固服務，量身打造彈性的延長保固方案，還能針對車型提供不同選擇，讓愛車隨時維持最佳車況。圖/BMW總代理汎德提供

BMW總代理汎德除了提供車主無微不至的愛車照護，更致力於讓所有車主享受每一趟安心無虞的旅途，特別推出全新BMW延長保固服務BMW Repair Inclusive，讓車主無須擔心未來的維修問題，量身打造彈性的延長保固方案，還能針對車型提供不同選擇，讓愛車隨時維持最佳車況，給予駕駛無憂無慮的駕馭體驗與用車生活。

2022 BMW 秋季健診活動內容：

  1. 預約免費車輛檢查
  2. 空調系統功能檢查
  3. 冷卻系統
  4. 底盤效能
  5. 煞車系統
  6. 輪胎胎面、胎壓(含備胎)及胎紋深度檢測
  7. 電瓶及發電機效能
  8. 原廠零件75折起優惠
  9. 活動期間預約免費車輛檢查，即可享有煞車、底盤及冷卻系統零件75折(特價品除外)
  10. BMW Lifestyle生活精品、加裝品特惠禮遇
  11. BMW Lifestyle 精選生活精品全面9折特惠
  12. BMW原廠加裝品精選樂遊商品特惠禮遇
  13. BMW M 50週年輪圈中心蓋、全系列高亮黑水箱護罩特惠
  14. 如欲了解秋季健診細節、零件生活精品優惠與BMW延長保固服務，請洽全台BMW總代理汎德授權經銷商
適逢BMW M 50週年，特別推出BMW M 50週年輪圈中心蓋，重現象徵BMW M 三色的藍、紅、紫經典配色，展現搶眼有型。圖/BMW總代理汎德提供
文 李翊榛