2022 BMW秋季健診活動 即日開跑

BMW Lifestyle生活精品 原廠零件特惠禮遇

揮別炙熱酷暑，秋意漸濃的景色與宜人溫度，適合來趟遠離喧囂的深度旅遊，而在出發前更該好好為愛車確認車況健康無虞，BMW總代理汎德提供無微不至的愛車照護，為車主預先設想，特別推出「2022 BMW秋季健診活動」，提供與德國原廠無縫接軌的先進檢修技術、專業維修技術人員與高品質原廠零件，給予愛車最完整的照顧。於9月1日至9月31日期間內預約回廠，除享六大項免費健診服務，更享有原廠零件75折起特惠以及BMW Lifestyle生活精品、加裝品特惠禮遇。

BMW總代理汎德推出全新BMW延長保固服務，量身打造彈性的延長保固方案，還能針對車型提供不同選擇，讓愛車隨時維持最佳車況。圖/BMW總代理汎德提供

BMW總代理汎德除了提供車主無微不至的愛車照護，更致力於讓所有車主享受每一趟安心無虞的旅途，特別推出全新BMW延長保固服務BMW Repair Inclusive，讓車主無須擔心未來的維修問題，量身打造彈性的延長保固方案，還能針對車型提供不同選擇，讓愛車隨時維持最佳車況，給予駕駛無憂無慮的駕馭體驗與用車生活。

2022 BMW 秋季健診活動內容：

預約免費車輛檢查 空調系統功能檢查 冷卻系統 底盤效能 煞車系統 輪胎胎面、胎壓(含備胎)及胎紋深度檢測 電瓶及發電機效能 原廠零件75折起優惠 活動期間預約免費車輛檢查，即可享有煞車、底盤及冷卻系統零件75折(特價品除外) BMW Lifestyle生活精品、加裝品特惠禮遇 BMW Lifestyle 精選生活精品全面9折特惠 BMW原廠加裝品精選樂遊商品特惠禮遇 BMW M 50週年輪圈中心蓋、全系列高亮黑水箱護罩特惠 如欲了解秋季健診細節、零件生活精品優惠與BMW延長保固服務，請洽全台BMW總代理汎德授權經銷商