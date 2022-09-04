台南應用科大刺繡中心加入工藝修護聯盟

文/葉圳轍

台南應用科大全球刺繡發展研究中心成為「臺灣工藝檢測修護聯盟」的一員，投入保存維護織品刺繡文物工作及推廣各國刺繡工藝。

該聯盟由臺灣工藝研究發展中心（簡稱工藝中心）召集，上(8)月31日舉行合作備忘錄(MOU)簽署，宣告「國家工藝檢測修護平臺」正式啟動。該聯盟成員包括國立臺灣師大、國立臺灣藝大、國立臺南藝大、國立雲林科大、臺南應用科大、中國科大、正修科大、奇美博物館、朱銘美術館以及修復師廖偉淇、陳高登等，陣容堅強。

工藝中心主任張仁吉表示，該工藝檢測修護聯盟是國內堅強的修護國家隊，成員各具所長，透過資源支援與互助、異地分工合作及資訊整合，提供大眾專業友善的服務，將共同在學術研究、專業認證、技術服務、人才培育與教育推廣等面向進行資源共享與專業交流，逐步累實臺灣檢測修護資料庫，連接國際動向與新知，提升國內檢測及修護專業量能。

台南應用科大校長楊正宏表示，該校為「文創教學型」科技大學，培育「應用務實」及「人文科技」之優秀人才，配合文化工藝產業的大趨勢、善盡大學社會責任，本次加入「臺灣工藝檢測修護聯盟」，冀望透過學術研究、教育推廣、人才培育、專業技術與除蟲服務等面向，建構臺灣檢測修護資料庫。

台南應用科大全球刺繡研究發展中心主任廖元民表示，該中心是全台唯一研究織品刺繡的重要基地，近年來修復奇美博物館館藏之19世紀清代古戰袍-職官甲冑」、雲林縣一般古物「北港集雅軒繡製綵旗」、「北港震威團飛虎旗」、花蓮福蘭社綵旗修護保存計畫、『人物百果新房繡綠花床簾』繡品文物暫時性加固等修復保存案例，透過大學社會責任實踐計畫-消失的針線刺繡技藝與記憶延伸，推廣刺繡工藝文化及織品保存修護觀念，延續歷史織品的生命與美學。