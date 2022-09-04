東梨學院時尚沙龍閃亮登場 引領臺灣時尚產業推向國際市場

前輔大織品服裝學院院長蔡淑梨領軍的東梨學院，在文化部支持下，今(4)日至10月22日連續舉辦八場時尚沙龍，集結紡織、時尚設計品牌、創投與科技等業界翹楚的經驗與智慧，期望能透過深度跨界交流，再造台灣時尚產業蓬勃商機。

東梨學院邀請文化部次長李連權、人氣男團原子少年陳治廷、臺灣天使投資協會秘書長蘇拾忠、臺灣富綢纖維董事長莊燿銘、針織女王潘怡良設計師等貴賓，共同爲東梨學院時尚沙龍揭開序幕。首場時尚沙龍由蘇拾忠、莊燿銘與潘怡良分享成功關鍵。

蔡淑梨深耕紡織業已超過20年，此次東梨學院應文化部邀請舉辦時尚沙龍計畫，為促成臺灣時尚品牌設計師與擁有堅強實力及優異產品的國內紡織廠商合作，並透過創投與科技業跨界合作，充分運用產業優勢創造的資源，以異業結盟方式，在大稻埕百年歷史建築物內進行的產業對話更別具意義，也希望透過這系列沙龍，成功媒合許多跨領域合作，讓臺灣時尚產業再升級。

蔡淑梨指出，臺灣時尚產業最強的是供應鏈，但在商品企畫、通路、品牌建立及供應鏈生態圈等面向還有很大努力空間，此次很高興各界能在此時尚沙龍暢談且深入交流，期待政府能持續在國內推動臺北時裝週與補助國外參展事宜，且協助在國外建立設計品牌、選品及通路市場，讓擁有創新美學時尚品牌設計師作品能躍上國際舞臺，讓世界看見臺灣時尚產業的軟實力，並在國際市場站穩腳步。

東梨學院院長蔡淑梨讓擁有創新美學時尚品牌設計師作品能躍上國際舞臺，讓世界看見臺灣時尚產業的軟實力。圖／東梨學院提供

李連權表示，一群實踐社會理想的知識青年於1884年英國倫敦成立費邊社（Fabian Society），他們觀察社會問題、研究社會現況，透過集體討論而形成整體改革策略，實現各種社會福利，影響英國至今。因此他期許東梨學院能成為臺灣時尚產業的費邊社，提供臺灣時尚經濟升級可行策略。

早期服裝設計師以功能性為設計主軸，並沒有強調美感。而這幾年臺灣整合上中下游產業，打造永續時尚風潮。據統計報告指出，整體國內外時尚品牌約6千億元，但國內時尚品牌卻僅占1/10，臺灣品牌設計師長期習慣單打獨鬥，需要具前瞻性與深度整合的組織協助把時尚產業推向國際市場，在蔡淑梨帶領下的東梨學院時尚沙龍已跨出第一步，且透過政府與各界的協助，完成對未來臺灣時尚產業擘畫的藍圖。

文化部次長李連權將結合更多服裝設計師、藝術家，打造屬於臺灣的時尚美學。圖／東梨學院提供

李連權補充說明，臺灣自1980年起至新電影時期，電影人常會在楊德昌導演父親位於濟南路日式老房子家中聚會，面對電影環境與市場嚴峻，大家仍群策群力為了臺灣電影而努力打拼，至今電影人仍傳承此傳統。而東梨學院時尚沙龍則是臺灣時尚界共同迸出火花的的最佳聚會所。

陳治廷亮眼現身且演繹旅德臺灣設計師黃世舜《#Damur》服裝，該品牌特殊剪裁與設計不只是臺北時裝週常客，更是躍升國際時尚界的先驅者之一。陳治廷開心表示，很榮幸參加此場活動，期望能認識更多優秀設計師，他也願意與充滿創意但苦無曝光機會的剛起步的設計師合作，和他們學習和交流提升美學文化，並讓優秀作品被更多人關注。

人氣男團原子少年陳治廷亮眼現身且演繹旅德臺灣設計師黃世舜《#Damur》服裝，受到讚賞。圖／陳又嘉

在業界擁有高影響力和號召力的「針織女王」潘怡良在全球中，是少數以針織發展為主的服裝設計師，透過針織與梭織的精湛技藝來探索服飾的韻味，她憑藉著對針織的熱愛與追求，不斷創造新的時尚美學，並加入新銳設計師作品，傳遞給年輕人時尚設計力。

莊燿銘接任唯一具有紗、織生產優勢的臺灣富綢纖維，致力於團隊合作、創新研發，且提供時尚機能Lifewear布料，並持續投入資源進行數位轉型，利用IOT、大數據及人工智慧最新科技，全面提升快速反應的神經網絡，以協助客戶即時掌握商機。東梨學院時尚沙龍活動報名：https://forms.gle/FbGkMZPiv5HtZ1iQ8