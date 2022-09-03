2022台南品味週 9/2-4大臺南會展中心盛大展出

文/翁婉茹

邁入第四屆的「2022台南品味週」，本周五(2日)在大臺南會展中心正式登場，活動為期三天。五展合一，展出茶、酒、咖啡/美食、汽車/戶外休閒、藝術/珠寶等共五大主題，上百家廠商，展出超過220攤位。為民眾引頸期盼的消費展覽活動，逢中秋連假的前一周舉行，詢問電話相當熱絡。

該展出地點位在台南高鐵站、三井OUTLET附近的大臺南會展中心。臺南市政府支持會展產業發展，臺南市政府農業局連續四年帶領農會參展，今年有柳營、後壁、鹽水，以及台南地區農會攤位，歡迎民眾到現場採購台南優質農特產品。此外，臺南市政府觀光旅遊局今年也首度參展，帶領瑞亦思、村長庭園、樹有風、歐爸的咖啡園等東山咖啡業者參展，歡迎品嘗台南東山優質咖啡，送禮自用兩相宜。

臺南市副市長戴謙等貴賓參觀在地東山咖啡業者的產品。圖/翁婉茹

國外攤位有國際品味展區，特色產品相當豐富，史瓦帝尼王國駐台大使館攤位上有史國的辣椒醬和果醬、南非聯絡辦事處推廣南非劍羚沙漠塩、駐台北印尼經濟貿易代表處有印尼咖啡和精緻手工藝品、德國經濟辦事處攤位有德國百年啤酒，以及美國懷俄明州亞太商務辦事處推廣醇釀蜂蜜酒等。

臺南市副市長戴謙等貴賓一同為台南市後壁區農會產品站臺、推廣。圖/翁婉茹

2日下午舉辦開幕典禮，由主辦單位旺旺中時媒體集團工商時報社長陳國瑋，與會貴賓臺南市副市長戴謙、臺南市觀光旅遊局副局長林國華、臺南市市議員郭鴻儀、大臺南會展中心董事長葉泰民、台南市商業會理事長宋俊明、台南市金銀珠寶商業同業公會理事長蔡金來、成輝國際企業有限公司總經理章曉輝、台南市茶商公會理事長李俊良、台南市茶藝促進會常務監事林峰萱、美國懷俄明州亞太商務辦事處處長朱裕誠，以及駐台北印尼經濟貿易代表處貿易部主任Mr. Sulistyono等貴賓出席。

為吸引民眾進場參觀，祭出好禮抽獎，大人、小孩都可參加，展期每人限領取一次。最大獎為高級平面音響mini Ogeeg i套組、花季度假飯店萬元住宿券、汗馬奈米鍺纖維治療毯、AVEINE無鉛水晶玻璃醒酒器禮盒組、悟恩堂(百福藏倉)茶磚禮盒等好禮。9月2日現場還有經濟部中小企業處「擴大中小企業5G創新服務應用計畫」，邀請名主持人徐凱希Cathy、網紅台南大叔，臉書直播好物推薦。

「2022台南品味週」展期9月2日至4日，展出時間從每日早上10點至下午6點，最後一天展至下午5點。該展優待12歲以下兒童、學生、65歲以上長者，憑本人證件可免費入場。詳見台南品味週官網：cec.ctee.com.tw/tlw/ticket/或「台南品味週」臉書。洽詢專線：(06)270-1815。（禁止酒駕‧飲酒過量有害健康）