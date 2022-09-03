bgreen運動家具 開創居家運動新生活

運動科技結合時尚工藝，重新定義家具的價值

COVID-19 疫情強化了日常養生的觀念，使得居家運動蔚為風潮。全台興起一股「律動風」，不受空間及天氣限制，在家隨時可運動的律動機，成為宅家運動的首選。但市面上琳瑯滿目的商品，該如何挑選？會震動的機器不等同於專業安全的「垂直律動機」，振動頻率不穩或是左右搖擺都可能會對身體造成傷害。

被譽為全台灣最美歐巴桑的藝人陳美鳳曾多次於公開場合推薦「bgreen 運動家具」，她表示垂直律動機幫助身心靈釋壓放鬆，是簡單方便的養生工具。美鳳姐除了平日以 bgreen 垂直律動機進行居家運動，也採用兼具水平律動功能的沙發及床，維持年輕健康。

「bgreen 運動家具」成立於 2006 年，為明根 (股) 公司旗下的品牌，創辦人暨董事長陳宇助於事業巔峰時，因個人健康因素決定辭去科技公司高階主管工作，毅然投入大健康產業。陳董事長潛心閱讀上千篇國內外運動及醫學期刊、研究無數的專利及相關報告，並走訪各大醫學中心向權威專家請益，終於和團隊共同努力成功開發出一系列律動商品。

明根公司將運動科技與家具傳統工藝技術完美結合，並加上智慧科技的運用，讓律動商品能融入居家生活。相信「科技始終來自於人性，運動也要滿足人性」，垂直律動是被動式的運動，對於養生保健與健康促進有許多好處。讓懶得運動、無法運動或是沒時間運動的人，都能找到不受空間和時間限制，更自在的運動方式。

100% 台灣研發製造 擁逾百項國際專利

明根具有近二十年創新研發的技術底蘊，是業界少數理解健康和運動醫學學理，並擁有獨家設計能力的 MIT 品牌。bgreen 營運長賴淑怡表示，市面上律動機品質參差不齊，建議選擇百分之百在台研發製造，且具專利認證和實驗室安全驗證的品牌。近來已有多位醫學專家呼籲，市面上有些震動機號稱為律動機，但震動頻率不穩，也非垂直穩定的正弦波，長期使用可能對骨骼和肌肉造成磨耗性的傷害，消費者切勿因價格考量而因小失大。

以 AI 智慧科技打造世界級的運動家具

運動家具除了要考慮承重、耐用、穩定與寧靜度，更要符合人體工學。明根歷經近二十年不間斷的研發與臨床實證，擁有 BODYGREEN、bgreen 運動家具和 TurtleGym 三大品牌，目前正籌備全台首間智慧熟齡健身會館，將運用 AI 人工智慧管理平台，結合智慧場域管理和手機互動服務的 APP 以及精準的運動處方，打造「全方位智慧精準熟齡健身管理系統」，可為銀髮族群提供涵蓋生理健康、運動記錄以及精準運動處方的客製化運動健康管理。

唯一贏得眾多國內外醫學及運動專家肯定

明根的垂直律動機，具備「定向」、「定頻」、「定波」、「定速」、「定值」、「定時」六大垂直律動要素，是唯一擁有100多項國際專利，並獲得最多醫療機構採用和多位醫學、運動及設計領域權威專家學者們聯合推薦的運動家具領導品牌，更是適合全家人日常使用的居家運動良伴。

bgreen 熱衷公益 善盡企業社會責任

COVID-19 疫情爆發以來，bgreen 陸續捐贈專業律動設備予全台20多個醫學及社福機構，並長期關懷弱勢族群，以具體行動落實企業社會責任。

今年三月和七月於中壢 SOGO 陳美鳳任一日店長活動和台北華山「DEI 扶輪日」中，bgreen 都宣布捐贈商品銷售的部份獲利給「希望馬場」，幫助腦麻兒和自閉兒接受專業馬術輔助治療。

bgreen並參與花蓮『健康洄瀾，律動傳愛』活動，和「台灣健身運動醫學推廣協會」共同推動原住民健康促進的公益合作，捐贈全身垂直律動機給花蓮秀林鄉，作為首個社區律動據點，並將攜手「原住民醫學學會」推動後續的社區居民健康促進研究計畫，全力支持並關切原住民的健康需求。

bgreen 雙櫃換裝新登場 滿額獻禮

9月1日至15日期間，【新光三越百貨台北南西/台南西門店】bgreen 專櫃「Reopen 換裝新登場」，全新的概念店將帶來更新穎的律動體驗，限時推出「滿額現折及加贈健康好枕」等多項優惠活動，貴賓客戶回娘家即享好禮！

欲暸解更多專業律動知識，可親臨全台各大百貨 bgreen 專櫃，或電洽 bgreen 客服專線：0800-895-899。