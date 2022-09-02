渦輪油電豪華新享受 Santa Fe ROYAL SEAT六人座旗艦上市

搶攻LSUV進口豪華休旅市場！HYUNDAI Santa Fe導入後即備受同級市場讚譽，為滿足層峰買家，HYUNDAI總經銷南陽實業宣布推出全新「ROYAL SEAT」六人座車款，導入第二排旗艦雙座附獨立加熱裝置、二排私密車窗遮陽簾，再結合12.3吋數位儀錶、大型全景天窗、雙前座通風加熱記憶座椅等頂級奢華配備，款式包括GLTH-C ROYAL SEAT、GLTH-D ROYAL SEAT，售價各為171.9萬及193.9萬元。

Santa Fe ROYAL SEAT六人座搭載最新1.6升渦輪缸內直噴引擎，具備全球首創CVVD連續可變汽門持續技術，加上鋰電池電力透過高效永磁同步馬達輸出，造就230ps綜效馬力與19.2km/L一級油耗。 至於主動安全科技，Santa Fe ROYAL SEAT六人座提供駕乘者最全面的防護，標配包含SCC全速域智慧型主動車距維持系統(附Stop & Go)、LFA全速域車道維持輔助系統、LKA車道偏移輔助系統、FCA前方主動煞停輔助系統(含行人偵測、FCA-JX路口偵測)、FCW前方撞擊警示系統、BCA盲區碰撞避免輔助系統、BCW盲區偵測警示系統等多達15項全面先進安全科技。