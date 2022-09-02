Ford專案最高享80萬0利率優惠 入主指定車款再送乙式車體險

九月進入中秋佳節的團圓月份，為讓更多消費者輕鬆入主Ford車款，福特六和即日起至9月30日止特推「Ford中秋來0」月圓揪團圓優惠專案，入主指定車款New Ford Focus/Focus Active、New Ford Kuga或Ford Mondeo Hybrid Wagon，即可享最高80萬0利率！其中New Ford Kuga及Ford Mondeo Hybrid Wagon更限時加碼送首年購車補助乙式車體險。

New Ford Focus及Ford Kuga自上市以來，持續以先進安全、智慧科技與最具競爭力的豐富配備受消費者肯定。其中New Ford Focus/Focus Active以其堅強戰力，更連續兩年榮膺車訊風雲獎「最佳國產中型車」殊榮；純正運動跑旅New Ford Kuga則以EcoBoost®180/EcoBoost®250雙外觀、雙動力策略獲得市場青睞。至於擁有靈活多元空間機能之歐洲油電智能跑旅New Ford Mondeo Hybrid Wagon，則是具備187ps最大綜效馬力與20.1km/L優異平均油耗，消費者切勿錯過善用「Ford中秋來0」優惠專案入主Ford安全好車。