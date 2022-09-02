非洲達人領航 引導開拓東部非洲市場

為協助我商前進非洲市場，外貿協會於8月30日與經濟部國際貿易局辦理「達人領航！東部非洲市場這樣做！」說明會，聚焦肯亞、衣索比亞、索馬利蘭、烏干達和坦尚尼亞等國。

會中邀請索馬利蘭共和國駐台灣代表處經貿組組長莫賀欣、遠從非洲返台的非洲臺灣商會聯合總會林政良副總會長、富強鑫精密工業劉文駿經理等人分享東部非洲市場概況與經商經驗談。另邀請輸出入銀行王廷傑經理、非洲經貿協會黃華民理事長及講者們進行問答。活動採實體線上並行方式辦理，共吸引逾110名業者參加。

經濟部國際貿易局曾玉雲簡任秘書於致詞時表示，我業者以往對非洲印象感覺相當遙遠，近幾年透過政府連結各項資源，對於非洲市場關注熱度已有成長，透過貿協辦理非洲研討會可協助業者增進對非洲的了解，並進而產生興趣，以東部非洲五國來說，索馬利蘭畜牧業、農業極具發展前景，烏干達棉花、咖啡極富盛名，坦尚尼亞輕工業日益現代化，肯亞新創產業、農業及衣索比亞紡織、水泥、農畜產品加工業也值得我商關注與交流。時值全球供應鏈由高效率轉變至高信賴度之際，樂見我業者與東非五國增加往來、共同合作。

非洲經貿協會黃華民理事長表示，疫情已近三年，我業者雖未能走出去，但藉由參與貿協、國貿局等單位辦理之多項非洲活動，仍能在家練功夫、吸收新知。非洲國家眾多，商機無窮，如索馬利蘭年出口牲畜至中東達一千多萬頭、南非、奈及利亞大豆產量達百萬噸，若我業者能協助提供加工設備與技術，提升農畜牧產品附加價值，潛在商機龐大，值得我商持續關注。

基於全球疫情趨緩，外貿協會市場拓展處邱揮立處長致詞時，特別鼓勵業者一同走向非洲，貿協疫情後首個非洲地區實體拓銷團將於9月17日出發赴衣索比亞、奈及利亞、肯亞及坦尚尼亞等4國，同時辦理「肯亞臺灣週」提升我產業在東部非洲的能見度。本次研討會就是幫助廠商預先在出發前掌握更多市場資訊。貿協另將於9月29日鎖定北部非洲辦理研討會、11月份也將辦理非洲商機日暨臺非企業論壇，邀請非洲買主來台與我商洽談，並廣邀非洲企業領袖與我商分享非洲市場趨勢。

如欲了解貿協非洲及邦交國史瓦帝尼相關活動資訊，歡迎至「非洲經貿網」（https://africa.taiwantrade.com/ ）及「史瓦帝尼經貿網」（https://eswatini.taiwantrade.com/ ）查詢。