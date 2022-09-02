2022新北國際採購商洽會 戰果告捷

結合實體及視訊商洽 兩天創18億元海外商機

為期兩天的「2022新北市國際採購商洽會」於8月24日圓滿落幕，總計媒合111家國內5G及AIoT、智慧觀光與零售、智慧車聯與電動車、智慧製造、智慧健康及金融科技等領域業者，與來自11國49家國際買主、7家在臺外商商洽，進行348場次的商務媒合，成功創造逾18億元潛在訂單，為疫後經濟復甦之際先傳捷報！

新北市政府經發局何怡明局長表示，今（111）年上半年受到俄烏戰爭、新冠疫情、通膨等各項衝擊，總體經濟環境大受影響，新北市政府辦理國際商洽會，帶領企業逆向擴大國際市場佈局，同時也突破過去活動規模，除了視訊商洽模式外，也邀請在臺外商至會場與新北市企業進行實體一對一商務洽談，搶攻全球疫後新商機。本次活動企業參與相當踴躍，報名家數更勝往年，短短2天創造逾18億元的商機，超出原本預期10億至15億元的採購金額，顯見產業在疫後的經濟反彈力道強勁，前景可期。

今年活動成功促成多項國際買主與新北業者合作，如新加坡買主對「宏達國際電子」5G專網技術設備表示高度採購意向，該技術僅需透過一只約40kg的行李箱，在30分鐘內即可完成架設5G行動專網，適用於展覽、演示、教育、應用開發等全方位領域。韓國Smart City Korea則對「佳景科技」提出的智慧建築解決方案表達合作意向，能輕易整合燈光、空調、門禁對講、保全監控、電動門窗等設備，可望導入韓國的智慧城市專案。而第一次參與活動的「磐儀科技」則得到日本住友商事對於公司長照照護產品高度青睞，有機會朝共同開發之合作模式邁進；韓國WorldI則希望能引進磐儀在「IoT智慧交通」的成功模式，並套用於韓國當地改善交通狀況。另外本次活動與在臺外商洽談成果也相當豐碩，除了「台灣双日」表示對於車用電子設備技術領先之新北廠商具有高度採購合作意向之外；香港商「磐旭智能」也表示透過本次活動，已成功對接車載軟體供應商，未來將整合雙方軟硬體，共創雙贏局面。

今年度活動也特別邀請3家新北市亮點企業於會場上展出與「元宇宙」相關之領先技術與產品。其中「宏達國際電子」的HTC VIVE Sync虛擬會議系統，實現多人協作和遠程會議的應用，受到會場參與企業熱烈詢問；「技嘉科技」與「華電聯網」也透過創新的產品技術在智慧醫療、智慧交通領域具體展現影響力，在可預期的元宇宙時代，新北企業將佔有一席之地。

新北市經發局補充，國際採購商洽會系列活動至今已邁入第10年，累積媒合場次已突破7,000場，創造超過900億元海外商機。從初期以文創、食品、居家生活及五金等產業做為活動主軸，隨著時代不斷演進，調整每年的活動重點，舉凡工業智慧化、紡織科技、生技醫療、防疫科技及元宇宙等，經發局掌握最新產業趨勢發展，攜手新北企業前進，無役不與，更期在局勢多變的大環境中，再創下一個黃金十年。