中秋節最夯伴手禮　「甘心樂意－幸福久久禮盒」9/10前祭限時優惠

中秋節還在送高熱量月餅嗎？今年除了月餅有更好的選擇。「甘心樂意－幸福久久禮盒」售價780元自2018年起蟬聯5年桃園「金牌好禮」，更曾獲選台灣百大伴手禮。禮盒內含愛文芒果、紅龍果、蜜柑橘、青檸圓片、香橙圓片、黃金柚子皮、蘋果、情人果及小蕃茄等九種口味。即日起至9月10日止，祭出限時優惠。

以不加防腐劑、不加甜味劑及甘味劑聞名國際的台灣手做果乾「甘心樂意」，已鑽研水果超過十個年頭。而這些又「水」又好吃的水果，除了「現殺現吃」，更有其它讓時間停格、讓美麗凝結的方法，那就是製成果乾及100％水果原汁。嚴選台灣優質水果，更以50度左右低溫烘焙法，每一片都需要費時48小時，只為盡可能保留水果原有的色澤及營養價值，

外國人也熱愛寶島水果，上市三年熱銷250噸／50萬瓶

台灣向來有「水果王國」稱譽，一年四季都能吃到不同水果，讓外國人相當驚訝。許多台灣人遊遍世界各地，依然認為台灣水果始終是最豐富且好吃的。

「甘心樂意」眾多品項中有個獨占鼇頭商品，主打100％水果原汁，不僅外銷新馬地區，更在美加及澳洲站上一席之地。無畏疫情干擾，將近三年依然熱銷250噸／50萬瓶，這正是水果茶中不可缺少的「百香果」。不僅散發出濃濃的熱帶果香，酸甜的好滋味更是夏季開胃聖品。

甘心樂意的「百香果原汁」不僅外銷新馬地區，更在美加及澳洲站上一席之地。圖／甘心樂意提供

一瓶100％原汁內涵50顆百香果，一顆不到6元

嚴選台灣南投埔里的優質百香果，果肉澄黃飽滿、香氣濃郁。100％原汁原液經高壓滅菌，不只安全衛生更是方便。每一瓶960毫升原汁中，富含50顆百香果的份量，讓消費者大呼過癮。更有網友笑說「我才不要去菜市場買50顆回家榨汁！」，甚至有精打細算的家庭主婦表示「單買百香果一斤都要破百了！」現在甘心樂意的「百香果原汁」售價289元，在7-11「秋饗時光」中秋節預購就能購買，避暑不想出家門的消費者也能透過官網下單。

每一瓶960毫升的原汁中，富含50顆百香果的份量。圖／甘心樂意提供

甘心樂意指出，凡於官網購買幸福久久禮盒，加1元即享多1盒熱銷排行的蘋果乾，讓今年中秋節民眾能蘋蘋安安、十全十美。

詳情可查詢：幸福久久禮盒原價商品資訊：https://reurl.cc/ER1Ny0、加一元多一件：https://reurl.cc/0Xd4mb（+1元多一盒蘋果乾；結帳費用已加價）

百香果原汁商品資訊：https://reurl.cc/jGv44p