泰國認證 Pataya金山泰式、樂泰、帕泰家、雲城獲頒「泰精選」餐廳

當要找尋一家好餐廳通常會看米其林必比登推介、或是GOOGLE評論；若要找一家值得品嚐的泰國餐廳，則可以選獲得「泰精選」認證的餐廳，泰精選是泰國皇家政府為了推廣泰國菜，在全球所推出的一種評鑑制度，通過評選的餐廳，即可獲得『泰精選(Thai Select)』的評鑑標章，此標章意味著兼顧泰國口味、良好形象、用餐環境、食物材質和服務品質；授予標章更是成為消費者在尋找泰國餐廳的重要依據。

泰國商務處邀請榮獲泰精選餐廳主廚現場演示獨家菜式 。 圖/王妙琴

『泰精選(Thai Select)』標章全球已頒發1,554家泰國餐廳，在台灣目前有51家餐廳榮獲「Thai SELECT」標章，例如：SUKHOTHAI喜來登、頌丹樂、Nara Thai Cuisine 、阿杜皇家、饗泰多…等。

「蘇可泰 Sukhothai -喜來登大飯店」主廚呈現「拉差達火山排骨」創意特色泰菜。圖／王妙琴

泰國商務處昨(1日)天頒發2022年最新榮獲「Thai SELECT」標章的餐廳，由「Baan Pad Thai帕泰家」、「Pattaya芭達雅」、「Love Thai樂泰」及「Star雲城」；這些餐廳的口味全是美味的泰國風味。

國人可以透過網站搜尋Thai SELECT來尋找在世界各地有獲頒 Thai SELECT標章的餐廳。泰精選店家也推出中秋優惠，請見活動網站https://www.thaiselect.com.tw/2022event/MoonFestival/index.html。

「Baan Padthai帕泰家」是在泰國2018-2022連續五年榮獲米其林必比登推薦的餐廳，最具特色的是泰式炒河粉，以及其他餐廳吃不到的甘藍手卷，Baan在泰文原意為「家」，Phadthai則是「河粉」，泰國原文為「河粉的家」，在台灣音譯取名為「帕泰家」。

「Baan Padthai帕泰家」最具特色的就是泰式炒河粉，由榮獲2021泰國第一位米其林年輕主廚獎的Chef Sujira Aom Pongmorn ，以18種辛香料製成的星級秘製醬汁搭配Q彈河粉、新鮮食材，透過精準的火候翻炒帶出獨有的風味層次，上桌後淋上檸檬提味，只要一口就會愛上！

「帕泰家甘藍手卷」則是其他泰國餐廳吃不到的經典美味，源自泰國當地傳統小吃Miang Kham（蜜延堪），將口感柔軟細膩的甘藍葉捲成漏斗形狀，放入雞肉丁、檸檬角、辣椒、紅蔥頭、花生碎、薑與主廚特調的羅旺醬料一次捲起，一口就可嚐到爽脆口感和獨特的清新香氣，讓人一吃上癮。圖／王妙琴

2021年初在新北市蘆洲的樂頤飯店開設全新泰式餐廳「樂泰」，由台灣泰國料理界的名廚李明芢（阿明師）掌廚，吃得到稀有且精緻的宮廷菜，還有泰北王朝的帝王餐，企圖將泰國菜精品化。

「樂泰」名廚李明芢（阿明師）演示傳統泰式綠咖哩，現場濃郁香氣四溢。圖／王妙琴

「Love Thai樂泰」泰式料理吃得到稀有且精緻的宮廷菜。圖／王妙琴

泰國商務處處長李凱莉表示，泰國菜是異國料理中廣受歡迎的國際菜餚之一，具有獨特多樣 甜、酸、辣、鹹 結合出醇厚的風味，另也大量使用很多香料；泰國菜不僅好吃，也對養生很講究。

泰國政府為了推廣泰國食品，訂定「泰國廚房走入全世界」政策，透過各種管道及各種平台推廣泰國菜。媒體CNN Travel評選30道世界最美味的菜，2道泰國涼拌木瓜及酸辣蝦湯也在最好吃的美食其中。

「藍象廷泰式火鍋」推出涼拌柚子海鮮沙律，拌入中秋文旦，當季養生又開胃。圖／王妙琴

泰國商務處為了推廣道地泰國菜並宣傳泰精選標章，本次號召泰精選餐廳一同執行，預計8/31~9/30期間在泰精選FB粉絲專頁 泰精選 Thai Select | Facebook 舉辦留言抽獎活動，除了要送出眾多好禮之外，泰精選餐廳也提供優惠餐券讓消費者吃到泰美味；想吃泰國菜，請指定有「泰精選」標誌的正統泰料理。