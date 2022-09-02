搭公車遊馬祖 低碳暢遊四鄉五島清涼輕鬆

來到馬祖，遨遊海天一色的自然美景和風光，搭乘「台灣好行@馬祖」是最輕鬆又便利的方式之一。分為北竿、南竿、東引、莒光等四條路線，囊括馬祖各式景點，不但不怕風吹日曬，隨車還有專人導覽，了解了更多歷史意義和意涵，讓人更能體會當地文化的特色和魅力。

來到南竿不妨先到「八八坑道」走走逛逛。原本是島上民眾躲避海盜的山洞，之後軍方擴建為戰備坑道，因溫度濕度皆非常穩定，釀出的酒更有特別風味，「八八」名稱由來，則是因落成之日正好碰到蔣中正總統88華誕之故。

位於天后宮右側山上的媽祖巨神像，是由由365塊花崗岩為主結構雕琢而成，也象徵著「365日、日日平安」的意涵，從遠而近眺望，慈悲法相更是守護每個馬祖居民和討海人平安匯聚而成，最虔誠的信仰。

依山傍海的「芹壁聚落」，隨處可見花崗岩石屋的建築特色，宛如媲美歐洲山城的浪漫風情。圖／吳怡儂提供

北竿線中的「橋仔聚落」，保存了大量傳統閩東建築特色，也是全馬祖廟宇最多的聚落，因此還有「廟村」之稱。雖然隨時著時代發展，村內人口大量外移，除了現在居民極少，也形成「神比人多」的有趣現象。馬祖傳統廟宇的美麗特徵「紅牆綠瓦」，以及如火焰般燃燒的封火山牆，村中心點更可見「三廟一體」特殊景象，都是不容錯過的重點。

依山傍海的「芹壁聚落」，隨處可見花崗岩石屋的建築特色，漫遊在石屋、石階錯綜而成的地景，宛如媲美歐洲山城的浪漫風情因然而起，在當地藝文空間喝上一杯咖啡、看一面悠閒之海，更能體會「馬祖地中海」稱呼的由來。

對喜歡品酒的人來說，東引線的出發點就是「東引酒廠」展示中心，是再好不過的事情了。尤其這裡出廠的東湧陳高，採用自然發酵和古法釀製，溫度、溼度，甚至是幫助發酵的益菌，都控制得恰到好處，加上花崗岩地質的山泉好水、經驗老道的釀酒師傅，讓佳釀酒質口感醇厚，還有「東湧陳高勝茅臺」的美名。

東犬燈塔，已經超過百年的歷史裡。圖／吳怡儂提供

東湧燈塔位於馬祖列島極東之地的世尾山山腰，高13公尺的純白色磚造塔身，聳立於懸崖峭壁上，面向東海，和崖下湛藍海水相互輝映，洋溢著18世紀歐洲建築風格的優美，東湧燈塔更於2016年被列為國定古蹟之一。

位於東莒島的最南端的「大埔石刻」，岩盤碑文上記載了明萬曆年間沈有容將軍在東莒不傷一兵一卒，捉拿倭寇69名的事蹟，當地民眾更相傳大埔石刻文字就是藏寶圖，如果能破解字裡行間的暗示，還可能找到隱藏某處的寶藏。

位於天后宮右側山上的媽祖巨神像。 圖／吳怡儂提供

第一座以花崗石材建成的「東犬燈塔」，高19.5公尺，已經超過百年的歷史裡，每天夜裡閃爍著一長兩短的燈號，守護著海上往來船隻；與燈塔相連的大砲連，則是夜間觀賞藍眼淚的私房景點之一。

搭乘「台灣好行@馬祖」懶人式遊島專車，具有「一指滑動、一分鐘完成訂購、一趟說走就走的戰地之旅！」之稱超便利服務。來到馬祖，不妨規劃個四天三夜之旅，每天一條，讓四條路線串聯在地知名景點，一定是您來到馬祖旅遊時絕佳移動方式的選擇之一。