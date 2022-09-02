ABC-MART聯手家樂福　跨界打造家樂福內壢店店中店新運營模式

以成就「全家消費一站式滿足」的家樂福強強聯手鞋類選品領航者ABC-MART，9月3日店中店正式插旗家樂福內壢店，祭出童鞋、涼鞋舊換新活動，現場還有特惠折上折活動，凡於開幕慶購買任一鞋款，即可享滿2,500元則現抵250元優惠，還有機會獲得每周抽中VANS行李箱喔。

家樂福深耕台灣多年，早已是台灣消費者採購家庭食品與用品的消費重鎮，始終秉持著求新求變與引領趨勢，亦是家樂福擄獲台灣消費者的心成功關鍵；同樣扎根於台灣消費市場多年的鞋類先驅者ABC-MART，長期不斷以創新服務視野與格局，備受國內民眾青睞。

家樂福與ABC-MART兩大消費通路龍頭，皆以「多品店」經營模式打造「一站式」專業服務，不論是經營方針還是拓展概念都相當契合，因此促進家樂福與ABC-MART進行深度合作的策略結盟，同時也在日本ABC-MART支持下，雙通路合作首間的家樂福內壢店中店於9月3日隆重開幕。

深耕區域購物精緻化，是兩大通路龍頭經營方針的共通之處。有鑑於家樂福內壢店周邊1~2公里範圍之內，就擁有12間幼稚園、6所國小、2所國中、2所高中、1所大學與大型企業辦公室林立，具備極大潛力的鞋履消費商機，非常適合ABC-MART與家樂福結盟店中店展店型態，嘉惠內壢地區民眾，滿足家樂福與ABC-MART「一站消費・全家購樂」的理念。

對於打破台灣量販既有服務模式，感到十分興奮的台灣ABC-MART總經理蘇國忠表示，家樂福與ABC-MART皆肩負創新服務的企業靈魂，在台灣擁有68家門市的家樂福，已用心耕耘台灣近35年，其企業用心經營的軌跡與ABC-MART不謀而合；同樣進入台灣已近13年的ABC-MART，在台也是透過多點式擴店布局，以深廣的商品品質，服務所有的消費者。

ABC-MART總經理蘇國忠表示，ABC-MART進駐家樂福可讓消費者在鞋類品牌、類型與款式，有更多元化的購物選擇。圖／艾比斯馬特國際提供

雙方此次策略結盟，經由ABC-MART進駐家樂福可讓消費者在鞋類品牌、類型與款式，有更多元化的購物選擇，同時也讓ABC-MART顛覆以往百貨、購物中心等大型集客通路為主，路面店為輔的展店框架。不僅打破消費者對於家樂福商品認知的Outlet路線，ABC-MART亦以國際當紅品牌鞋款，以正式店選品格局，滿足家樂福內壢店消費者，企圖為台灣零售市場注入創新的購物黏著力，同時更貼近消費者生活區域重心的展店，讓ABC-MART一路走來，堅持以親民價感動消費者及加深黏著度，透過家樂福的全台穩健布局，為雙方締造新里程碑。

ABC-MART挑選國際當紅品牌鞋款，以正式店選品格局，滿足家樂福內壢店消費者。圖／艾比斯馬特國際提供

家樂福內壢店地址：桃園市中壢區中華路一段450號1F賣場內、電話：(03)275-0289。