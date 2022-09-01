Mega50旗下二廳聯手推出「泰馬雙廚的南洋美味」 驚豔老饕味蕾

疫情未解，出國不易，新北美食地標Mega50自9月2日至10月30日推出「泰馬雙廚的南洋美味」活動，力邀台北遠東香格里拉飯店的泰籍行政主廚陳帝昕和馬來西亞主廚黃愛珍聯手客座，在旗下「Asia49亞洲料理及酒廊」及「50樓Café自助餐廳」展現拿手南洋料理，讓消費者舌尖偽出國，一次盡享魅力無窮的東南亞飲食風情。

台北遠東香格里拉飯店泰籍行政主廚陳帝昕(左)聯手馬來西亞主廚黃愛珍(右)推出「泰馬雙廚的南洋美味」。圖／Mega50餐飲及宴會提供

42歲泰籍行政主廚陳帝昕專業為酒店管理，領有法國藍帶廚藝學院雪梨分校證書，曾於曼谷多間米其林星級法、義餐廳歷練，由於他的歐式廚藝背景，賦予泰菜時尚新風貌。晉身主廚後多次為泰國皇室備餐，在當地社交圈相當活耀，

來自檳城的主廚黃愛珍Jayne是馬來西亞華僑第四代，外婆在檳城專賣家鄉風味的潮州粿條湯，媽媽接手後擴大成店面還兼賣娘惹糕點，原本學設計的她對料理產生興趣，便遠赴澳洲研讀三年餐飲技術學院，且專精於東南亞料理和西餐領域，目前為台北遠東香格里拉飯店自助餐廳南洋料理主廚。

開胃菜的亮點當屬泰國主廚以老祖母食譜製成滋味道地「鹹蛋鮮蝦青木瓜沙拉」，另有風行大馬極為傳統的「囉渣蔬果沙拉」，是將時令蔬果及酥炸油條，拌入主廚特製蝦醬，鹹鮮微辣，口感爽脆。精彩熱食則網羅首屈一指的南洋招牌菜，包括泰國冬蔭海鮮湯麵、香辣牛肉、雞肉瑪莎曼，大馬沙嗲牛肉和雞肉串、仁當牛肉、海鮮咖哩布丁，新加坡的辣椒蟹佐銀絲卷、醬油燒雞與脆皮豬肉飯，印尼炸魚佐綜合香料以及越南和牛河粉，赫赫有名的泰式炒河粉和檳城炒粿條則每餐輪流供應。平日晚餐和假日還再加碼大馬肉骨茶或泰國酸辣排骨，十分過癮。

甜點檯上也有誘人甜食一字排開，必嘗的是泰國知名街頭甜點─椰奶甜糯米飯，配料除了斑蘭卡士達布丁，還加香料拌炒的椰子蝦或鹹魚，鹹甜口感別有一番風味；另外還可選擇摩摩喳喳或是在馬來西亞官方有「國民甜品」稱譽的ABC冰(又名娘惹紅豆冰)，受到民眾喜愛。主題飲品也有提供泰式奶茶、鳳梨椰汁、香蘭芒果、以及菲律賓生力啤酒，讓賓客享受一場高品質的沉浸式美食之旅。

擁有200坪露天花園和觀景台的「Asia49亞洲料理及酒廊」目前已恢復正常營業 ，一向以新北第一景觀和各異其趣的餐酒選項聞名業界，此次客座主廚以拿手佳餚為餐廳添色增香，歡迎民眾用味蕾神遊東南亞，須外加一成服務費，訂位專線：(02)7705-9717。

黃愛珍表示，大馬豪華叻沙海鮮桶價值2,800元，包含一隻波士頓活龍蝦，在馬來西亞喜愛直接無水炊熟新鮮海鮮，再搭配靈魂沾醬，令人讚不絕口。此次雙廚聯手仍是將草蝦、淡菜、蛤蠣、三點蟹和鮮活的波士頓龍蝦蒸熟，拌入全手工自製的香辣叻沙醬，再豪邁提供四種沾醬上桌，獨門配方幫襯海味無比鮮美。

Asia49的豪華叻沙海鮮桶，包含一隻波士頓活龍蝦，價值2,800元。圖／Mega50餐飲及宴會提供

Bic主廚設計的泰國炭烤美國頂級肋眼牛排配糯米飯佐泰式香料酸辣醬價值1,500元，此道菜堪稱是泰國烤牛肉沙拉的終極豪華版。烤牛肉沙拉紅遍各地，但擔綱演出的主角其實是混合了魚露、羅望子、辣椒和烤糯米粉的「泰國最強沾醬」，舌尖冒出煙燻和堅果的香氣，風味一絕。

黃愛珍指出，大馬檳城咖哩魚頭佐米粉是一道娘惹名菜，採用多種香料，超受歡迎。大馬當地多半使用紮實有彈性的石斑魚頭，但主廚觀察本地偏好肉質軟嫩的魚種，因此改用細緻的鰱魚頭，再混合薑黃、孜然、香菜籽、綠豆蔻、八角、丁香的綜合香料，再倒入椰奶和羅望子汁，便是絕美家傳料理。

大馬著名的特色小吃為咖哩香料魚蒸蛋，在當地名為Otak-Otak(烏達烏達)，是用魚漿加香料與椰奶混合，包入蕉葉或亞答葉中烤熟或蒸熟而成。黃愛珍選用肉質細緻的鱸魚菲力，先將蝦醬、薑黃、香茅、南薑等香料攪打成泥，再加雞蛋、椰奶及魚露拌勻再抹上魚排，仔細以芭蕉葉包好，大火蒸熟後，香氣撲鼻，馥郁迷人。

泰國華人族群以潮汕人數最多，當地中餐廳幾乎以潮州菜為主，泰式五香豬蹄佐醬香滷蛋，也是當地的排隊美食。泰國中部的一道傳統料理—酥炸軟殼蟹與烤米餅佐椰汁肉碎，除了米餅改搭酥炸軟殼蟹，再加上椰汁肉碎沾醬佐食，果酸迷人，椰汁潤澤，與炸物十分速配。另外大馬香酥蝦醬鵪鶉與鵪鶉蛋佐參巴醬是馬來西亞傳統小吃，也是必吃的一道街邊美食。

Asia49的酥炸軟殼蟹與烤米餅佐椰汁肉碎。圖／Mega50餐飲及宴會提供

50樓Café自助餐廳平日午餐899元、晚餐999元，週末假日午餐999元、晚餐1,099元，須外加一成服務費。

「Mega50餐飲及宴會」地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓48F至50F(板橋大遠百旁)、訂位專線：(02)7705-9723或官網：www.mega50.com.tw

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