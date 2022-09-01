統領迎四周年 華麗變身、超前部署搶商機!

暑假結束後緊接著秋季登場，全台各家百貨商場正忙於汰舊迎新櫃!

為下半年度及即將來臨的週年慶做嶄新與萬全的佈局，才於今年5月下旬完成華麗大變身的桃園統領廣場將整個商場重新定位為年輕潮流、時尚趨勢的方向，全新引進桃園獨家、旗艦店、百貨首店等品牌，其中造成大轟動的就是百貨首家Nike桃園體驗店開幕，引起眾多愛好者爭相前往朝聖，無疑的開啟年輕族群更廣大的市場，為了爭取在桃園站前商圈NO1.的地位，在9月至10月間，統領再度引進11家桃園獨家及特色品牌，也為即將迎戰4週年慶超前部署。

桃園獨家 Lotin飾品9/1新櫃登場

擁有52萬粉絲人數的網路名店「SNATCH」即將於9月在統領1樓與大家見面，這家平價歐美風格的飾品專賣店勢必受到女性大眾青睞，除此還有令少女們驚喜的「Lotin飾品」，為台灣首家迪士尼授權公司，除了迪士尼人物還有史奴比、蠟筆小新、美少女戰士等飾品強勢攻佔少女心。

全台首店「Ananas」人氣話題流行女裝

另外陸續於9月登場的品牌還有全台首店「Ananas」人氣話題流行女裝、「YUYU ACTIVE」最時尚的街頭運動穿、「LACE」以蕾絲為主的少女服飾、還有全新風貌的「Wave Shine」超美胸泳裝以及IP角色正牌授權的「樂玩多」帶來超萌可愛的周邊小物，此外在運動品牌部分也加入了「NCAA」、「KANGOL」以及拳擊跨界運動休閒服飾的「EVERLAST」都將於9月陸續登場。當然時下潮流美食也不能錯過，排隊名店「日春木瓜牛奶」、宮廷御膳等級的麻辣滷味「K5食尚趣」，還有老饕首選排隊名店「坐著做」海鮮丼飯專門店，都即將在統領廣場與大家見面!最後10月6日的驚喜是等級Top 1的CONVERSE也會在1樓盛大開幕!統領廣場表示將特別於9/8(四)-9/18(日)期間舉行4th週年預備慶，扣統領會員點數2萬點即可兌換100元酬賓券(限量1,000份)。