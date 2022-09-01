裕隆集團幸福輪轉手成功轉型偏鄉合法客運業者 台東TTGO南迴幸福巴士2.0啟航

裕隆集團重視ESG永續發展，關注台東南迴偏鄉交通與醫療資源匱乏問題。2019年裕隆集團啟動「幸福輪轉手」創新公益交通專案，投入集團本業車輛價值鏈服務資源，運用CaaS創新「捐服務代替捐車」公益訂閱式服務模式，成功培力支持南迴協會以在地力量建立起可營運交通運輸模型。

裕隆集團結合公私協力創新夥伴關係，為偏鄉弱勢民眾提供就醫就學、載人載貨的移動用車新想像！圖／業者提供

三年多來，業已服務南迴達仁及大武鄉11村19,921人次，累積里程超過76萬公里，相當環台633圈；同時接下偏鄉龐大迫切的醫療接駁量能，讓433個長期被迫繭居家中的老弱貧病終於能被看見和服務。南迴協會長期投入民間公益交通服務，累積車隊營運經驗與派遣管理能力，創造出高效交通服務覆蓋率，在交通部開放偏鄉白牌車營運合法化政策下看到新的轉型契機。今年更在台東縣政府及交通部公路總局高雄區監理所輔導下，南迴協會順利取得巿區客運營業證資格，並加入臺東縣政府TTGO交通預約媒合服務平台。好消息是，8/31起交通部公路總局新增台坂、土坂村對外公共運輸服務，南迴協會亦承接達仁鄉幸福巴士2.0公共運輸計畫，以提供部落居民前往鄰近大武鄉，再加太麻里鄉金崙村之購物、就醫、就學及轉乘更便利的交通服務。

裕隆集團表示，未來期許這次「幸福輪轉手」培力南迴協會創新開展永續交通，能夠提供台灣偏鄉交通可複製模型參考，持續開展在地永續營運與合法的交通與移動方程式，進一步促成以服務帶動地方，用運輸催生產業，使地方創生事業永續目標。