2022國際重型機車展 AK 550 PREMIUM、KRV MOTO、新豪邁125氣派亮相

2022國際重型機車展覽會於今天(9/1) 假新北市工商展覽中心正式開展！台灣機車龍頭品牌KYMCO光陽集團執行長柯俊斌特地親自揭幕多款重磅新車，包含全新國產重型超級跑旅AK 550 PREMIUM、獨家技術領先全台之KRV MOTO，以及國民神車新豪邁125革新再現！三強同步現身，堪稱該重機展覽會最強展區，加之又挾超強優惠價格，絕對是民眾年底購車入手首選！

柯俊斌執行長於國際重機展宣布，凡於10月底前入主KYMCO超級跑旅AK550 Premium即享旗艦優惠價358,000元，今年度限額僅550輛。圖／業者提供

國民神車新豪邁125透過KYMCO賦予當代最新造車科技，這次隆重推出『新豪邁125」國民新神車』。集同級最輕巧、一級油耗最省、業界最長三年保固最強等三大優勢於一身，新豪邁125以動感流線造型配備745mm超低座墊高度與輕鬆雙載的舒適防滑座墊，身材嬌小民眾也能輕鬆掌控；動力搭載新世代GREEN POWER II節能環保引擎，造就傲視同級一級油耗(61.3km/L)！款式分新豪邁125 鼓剎版及碟剎VCS版，售價各為56,000元(不含牌險)、60,000元 (不含牌險)，現在入主即享業界最長3年保固、神盾防護保障及好GOOD安全帽。

另超級跑旅AK 550 PREMIUM 年度配額550輛，10月底前早鳥輕鬆入手價358,000元，提供平光棕、靜謐藍、亮光黑三種車色選擇。KYMCO為慶祝AK 550 PREMIUM重磅上市特推限時預購優惠，10/31前預購可享18,000元購車金(可現折)，並享專屬36期零利率，亦即358,000元就可輕鬆坐擁該最強超級跑旅！