光時代開拓新商機 打造西門町AR智慧科技商圈

你有多久沒有去逛台北西門町了?現在的西門町已經成為全台灣第一個建置的實驗型科技商圈。

走進西門町，仔細一瞧，你就會發現，沿著路走，有一隻又一隻發著藍光的「科技貓咪」，這是「光標籤機」，如同大雄的哆啦A夢一樣萬能，只要拿出手機掃描機器，就能帶你進入AR的奇幻世界。

透過手機螢幕，原本的街道突然出現五光十色的招牌看板，手指輕輕一點，店家資訊與優惠券一秒入手，看到想吃的餐廳或是想買的衣服，馬上就可以電話訂位或是直接購入。另外，打開手機鏡頭，掃描「科技貓咪」，光標籤所有的便利功能一目了然，你可以把光標籤想像成一個會發光的QR Code，當進入這個世界以後，AR技術所建置出來的場景躍然眼前。其實光標籤是一個精準定位技術，能夠將實體空間座標化，形成虛擬網格座標，並放置固定的AR內容，而且不像QR Code必須近距離掃描，範圍在200公尺以內，都能盡情體驗！

財團法人中衛發展中心的合作夥伴光時代科技，打造出西門町智慧科技觀光場域，光時代科技市場副總林翰霙表示，會選在西門町，最主要是因為西門町是一個國際型的商圈，匯集許多國外旅客，而光標籤機能夠結合各種服務於一身，像是導覽、翻譯、購物、寄存行李，為旅客進行多元化的服務媒合。

就算在疫情期間，光標籤系統也能因時制宜做出其他商業轉化，例如先前就和熱門饒舌比賽節目《大嘻哈時代》合作，走在西門町徒步區可以觀看比賽精華片段，還能跟AR虛擬化的選手們合照，讓觀眾享受全新的沉浸式互動體驗！

林翰霙認為光標籤能起到很好的引流效果，數位廣告服務包含互動式廣告、優惠券推送、設計AR遊戲等等，在精華地段的蛋黃區投放廣告，然後將人潮引導至蛋白區的周邊店家，在去年耶誕節活動，商圈裡的蛋白區就增加15%以上的引流。而中衛發展中心生活產業部創新育成組經理邱穗明也認為，光標籤技術指日可待，未來還有很多發展的可能性，等到技術日漸純熟的時候，它能夠在不同的商業空間，做更完善的詮釋，創造更多元的應用。

財團法人中衛發展中心是一同陪伴企業成長的夥伴，協助規劃整個產企業與供應鏈中長期的發展藍圖。像透過光標籤機建立起的實驗試辦計畫場域，在未來或許能創造出更高的商業價值，中衛中心除了技術上的輔導，也會導入新興科技的應用並擬定未來的業務拓展方向，為企業量身打造全方位數位轉型的最佳路徑，也能替光標籤系統激盪出無限商機。