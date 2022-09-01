麗晶精品集結近4億元珠寶進行時尚展演

頂級珠寶腕錶品牌齊聚一堂 供貴客近身鑑賞

精品時尚界的年度盛會-麗晶之夜已於8月31日晚間於晶華酒店三樓宴會廳盛大舉行，晚宴以「Starry Night 星空饗宴」為主題，邀請到年度消費前100位的貴賓攜伴與會。現場集結了Bvlgari、Boucheron、Cindy Chao、Chaumet及Harry Winston等5家品牌、總價高達3億6千多萬新台幣的珠寶腕錶以及多家國際一線精品的時尚華服展演，搭配晶華酒店主廚團隊的創意星級美饌，悉心打造出一場精彩耀眼的星空晚宴。

由名模們詮釋集頂級珠寶腕錶品牌齊聚一堂，多款全球唯一珠寶供貴客近身鑑賞。圖／台北晶華酒店提供

開秀由Bvlgari獻上總價值超過1億2千多萬的璀璨之作，令人印象深刻的秀品為全球唯一的CINEMAGIA系列頂級Diamond Sails，由近80克拉的頂級鑽石與118顆Akoya珍珠呈現出宛如波浪般的靈動線條。Boucheron帶給貴賓全球唯一的蛋白石珠子總重量1518.78克拉及運用鏤空琺瑯工藝的高級珠寶系列與Illusion主題戒指，Opalescence主題項鍊，此作品秉承品牌經典設計理念。麗晶獨家品牌Cindy Chao獻上2020 大師系列-祖母綠瀑布耳環，主石為二顆蛋面切割的哥倫比亞祖母綠，共約8克拉，並以超群的鑲嵌工藝，360 度承載超過 1,600 顆的白鑽及不同色澤的黃鑽與寶石，總重約92.65克拉。Chaumet提供全球唯一的Dentelle de Lumière 18K白金冠冕、手鐲與戒指分別鑲嵌一顆 16.54 克拉橢圓形切割及16.63 克拉枕形切割海水藍寶石，匠心工藝令人讚歎。Harry Winston隆重呈現全球唯一、全新的海瑞溫斯頓頂級珠寶系列紅寶石鑽石項鍊，以一顆5.42克拉蛋面切工的緬甸鴿血紅寶石為主石。

麗晶之夜展演頂級時尚華服年度大秀。圖／台北晶華酒店提供

開場的絢麗時尚華服展演是由MaxMara、Etro、Ermanno Scervino、Marina Rinaldi、Anne Fontaine、Inluxe Casa、True Religion、Fabiana Fillipe、WANGLILING、Gianvito Rossi、Joseph、Tod’s、Stefano Ricci等13家國際一線品牌共同演出，與世界時尚舞台同步的秋冬款式，在銀河星空下展現各自迷人的魅力。

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