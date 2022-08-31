臺中伴手禮攜手逾40位VTuber 網路人氣票選破20萬

臺中市工商發展投資策進會為行銷在地伴手禮，推出全臺最大規模「臺中伴手禮 元宇宙伴隨你」網路人氣票選，齊聚全臺42位VTuber拍攝影片、代言「好禮標章」商品，活動自7月27日起跑旋即引發Vtuber粉絲社群熱烈討論，累計投票數超過20萬票，讓各年齡及各族群消費者看見臺中伴手禮的魅力，獲得許多喜愛二次元文化的民眾讚賞，其中「旅禾泡芙之家」、「向陽房」、「巧遇農情」、「法布甜」四家業者皆獲破萬網友投票支持。

今(31)日舉行頒獎典禮，工策會更打造虛實整合頒贈儀式，由兩位虛擬代言人「雨宮夢」、「小空」將獎項遞交與會嘉賓，跨越現實與虛擬的界線，更象徵工策會帶領業者拚經濟將突破次元與地域的框架。

黃總幹事及來賓與獲獎業者合影。圖／臺中市工商發展投資策進會提供

工策會總幹事黃于珊表示，為推廣優質伴手禮、輔導業者開發新商機，工策會使出渾身解數，不僅將合作對象從網紅Youtuber拓展到虛擬偶像Vtuber，更幫助業者在臺中車站、市民廣場、臺北世貿等地舉辦實體展銷市集，線上線下行銷並進，就是為了幫助業者把握疫後經濟復甦、在中秋檔期把口袋賺飽飽！

經發局長張峯源帶領Vtuber虛擬主持人與在場貴賓齊聲高喊「伴手禮！拚經濟！」張局長更表示，振興經濟是市府團隊現階段要務，經發局與各局處間分進合擊，自七月起陸續辦理多場展銷活動，包括臺中伴手禮元宇宙伴隨你、臺中糕餅特色伴手禮豐原展售會、臺中好甜、捷運百大店家夏日購等，一系列展銷活動就是要跟大家拚經濟。

VTuber與臺中業者共同行銷在地伴手禮。圖／臺中市工商發展投資策進會提供

臺中市精彩活動一檔接一檔，接下來即將迎接重頭戲9月「臺中市十大伴手禮」與10月「臺中購物節」，邀請伴手禮店家踴躍報名參加比賽並加入購物節特約店家，也歡迎民眾一同支持在地優質好禮，市府和民間一起攜手合作，拚出亮眼的經濟成績！

中秋佳節將至，工策會邀請民眾踴躍訂購、力挺臺中伴手禮，包括旅禾泡芙之家、不二糕餅、向陽房、陳允寶泉、臻品植萃、沁木手作皆多款推出公益伴手禮；工策會更邀集小林煎餅、鴻鼎菓子、華剛茶葉、大安區農會、法布甜、歐客佬精品咖啡、光山行7家廠商共同限量推出「臺中市十大伴手禮公益聯名禮盒」，禮盒收入扣除成本將捐贈公益團體、回饋社會，更多產品資訊及訂購方式詳見「臺中市十大伴手禮」Facebook粉絲專頁。