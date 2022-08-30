50 YEARS OF BMW M POWER! THE M8 / THE 8 / THE iX M60剽悍發表

1972年BMW創立了M Motorsport GmbH，係BMW專門設立參與賽車運動的特殊部門，而後更名為BMW M GmbH，負責研發高性能M車款、駕訓課程以及BMW Individual客製化服務，擁有藍、紫、紅三色的M標誌也為此成為地表唯一最強字母！

BMW總代理汎德公司為慶祝M品牌成立50週年，特地舉辦『THE M8 / THE 8 / THE iX M60發表會暨BMW M 50週年特展』，活動中除正式發表全新BMW M8 Coupe、M8 Gran Coupe、M850i xDrive Gran Coupe、840i GranCoupe M Sport以及電動性能車款BMW iX M60之外，更展出眾多珍稀典藏M車款，包括BMW M3 Sport Evolution、M3 CSL、M3 GTS、M4 GTS、1M、Z4 M Coupe、M2 CS以及全台唯一的M4 GT3。最令M車迷振奮的是，汎德公司為讓更多車迷可以近距離感受令人心跳加速的M性能車款，特地選在9月2~4日假臺北文創大樓一樓文化廣場舉辦「BMW M TOWN CAFÉ外展」活動，除了為M TOWN子民們重現M TOWN CAFÉ的場景，現場展出之全新M8 Coupe、M4 Competition及M240i，更將挑逗每一顆蠢蠢欲動的心！

BMW M GmbH純電之作-全新BMW iX M60以其3.8秒零百公里加速震撼車壇！新車建議售價620萬元起。圖/業者提供

有關BMW總代理汎德公司針對BMW M 50週年推出的BMW M8 Coupe M 50 Jahre Individual Edition與BMW M8 Gran Coupe M 50 Jahre Individual Edition，車主可於BMW原廠官網訂製最符合個人風格之Individual車色，兩款車建議售價分別為950萬與960萬元。

至於結合BMW品牌最強元素，完美融合「i」頂尖純電動能科技、「X」家族豪華旗艦休旅跑格與「M」熱血性能血統之全新BMW iX M60，不僅展現M家族專屬外觀設計，其高達619匹最大馬力與超悍的1,100牛頓米峰值扭力，更為iX M60創造出3.8秒的震撼零百公里加速成績！全新BMW iX M60建議售價則為620萬起。